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CLAT 2027 Exam Date Announced: क्लैट 2027 के लिए इस दिन से आवेदन शुरू, 6 दिसंबर को होगी परीक्षा, देखें डिटेल

CLAT 2027 की परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी. आवेदन की तारीख, परीक्षा समय, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और कंसोर्टियम ऑफ NLUs की नई अपडेट यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 22, 2026 6:43:42 PM IST

CLAT 2027 की परीक्षा डेटशीट जारी हो गई है.
CLAT 2027 की परीक्षा डेटशीट जारी हो गई है.


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CLAT 2027 Exam Date Announced: आवेदन 3 अगस्त से शुरू, 6 दिसंबर को होगी परीक्षा

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CLAT 2027: 6 दिसंबर को होगी लॉ प्रवेश परीक्षा, 3 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन
लॉ की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए अहम अपडेट

CLAT 2027 Exam Date Announced: देशभर के लॉ अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, CLAT 2027 का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा.

इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है.

आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा का शेड्यूल

कंसोर्टियम ऑफ NLUs की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, परीक्षा से जुड़ी तारीखों को 18 जुलाई को हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी और गवर्निंग बॉडी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी और काउंसलिंग शेड्यूल बाद में अलग से जारी किया जाएगा.

CLAT 2027 के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में नहीं होगा बदलाव

कंसोर्टियम ने स्पष्ट किया है कि CLAT 2027 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) दोनों परीक्षाओं के सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और सेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि, प्रश्नपत्र की गुणवत्ता और प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की कुछ सिफारिशों पर विचार किया जाएगा. जहां संभव होगा, उन्हें परीक्षा में शामिल किया जा सकता है ताकि उम्मीदवारों को अधिक संतुलित और गुणवत्तापूर्ण प्रश्नपत्र मिल सके.

एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर मांगे जाएंगे सुझाव

कंसोर्टियम ने परीक्षा सुधार को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला लिया है. कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षकों, छात्रों और आम नागरिकों से इस रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे. इच्छुक लोग 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी राय दर्ज करा सकेंगे.

CLAT 2028 के लिए हो सकते हैं बड़े बदलाव

कंसोर्टियम ने संकेत दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा के बाद इन्हें CLAT 2028 से लागू करने पर विचार किया जाएगा. इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय की ओर से गठित की जाने वाली समिति भी इन सुझावों की समीक्षा करेगी. सार्वजनिक फीडबैक और विशेषज्ञों की राय के आधार पर भविष्य की परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की योजना है.

CLAT क्यों है महत्वपूर्ण?

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) देश की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की कानून प्रवेश परीक्षा है. इसके माध्यम से देशभर की भाग लेने वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) में UG और PG लॉ प्रोग्राम में प्रवेश मिलता है. इसके अलावा कई निजी लॉ विश्वविद्यालय और संबद्ध संस्थान भी CLAT स्कोर के आधार पर दाखिला देते हैं. यही कारण है कि हर साल हजारों छात्र इस परीक्षा की तैयारी करते हैं.

छात्रों के लिए क्या है सलाह?

जो उम्मीदवार CLAT 2027 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. चूंकि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए उम्मीदवार पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र, मॉक टेस्ट और मानक अध्ययन सामग्री के आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं. समय पर आवेदन करना और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखना भी सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

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Tags: CLATCLAT 2027CLAT 2027 Exam
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