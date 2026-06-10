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CITS Entrance Exam Result 2026: जारी हुए नतीजे, 15 जून से शुरू होगी काउंसलिंग; ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

CITS Entrance Exam 2026 के नतीजे जारी! जानिए कब से शुरू होगी काउंसलिंग और कैसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड. पूरी डिटेल्स के लिए अभी क्लिक करें.

By: Shivani Singh | Published: June 10, 2026 3:17:35 PM IST

CITS Entrance Exam 2026 के नतीजे जारी! जानिए कब से शुरू होगी काउंसलिंग और कैसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
CITS Entrance Exam 2026 के नतीजे जारी! जानिए कब से शुरू होगी काउंसलिंग और कैसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड


क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) में एडमिशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AICET) के नतीजे बुधवार को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं. जिन उम्मीदवारों ने बीते 31 मई को इस प्रवेश परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वे अब बिना किसी देरी के NIMI के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और रैंक चेक कर सकते हैं.

इस रिजल्ट की घोषणा के साथ ही देश भर के उम्मीदवारों के लिए एडमिशन के अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, सीटों के आवंटन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया अगले हफ्ते यानी 15 जून से शुरू होने जा रही है.

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15 जून से शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

रिजल्ट आने के बाद अब सबकी नजरें सीट अलॉटमेंट और काउंसलिंग पर हैं. अधिकारी तय शेड्यूल के मुताबिक अलग-अलग चरणों (stages) में काउंसलिंग पूरी करेंगे. 15 जून से उम्मीदवार अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग ट्रेड चुन सकेंगे.

जरूरी सलाह: उम्मीदवारों को मिलने वाली सीटें पूरी तरह से उनकी मेरिट पोजीशन, रैंक और कॉलेजों में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी. अधिकारियों ने छात्रों को सख्त हिदायत दी है कि वे काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज और सर्टिफिकेट तैयार रखें. काउंसलिंग के दौरान किसी भी डेडलाइन को मिस करने पर आपके हाथ से एडमिशन का बेहतरीन मौका निकल सकता है.

CITS 2026 Result: ऑनलाइन कैसे चेक करें स्कोरकार्ड?

रिजल्ट चेक करने की प्रोसेस बेहद आसान है. आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • सबसे पहले NIMI Online Admission Portal की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर ‘CITS 2026 Result’ के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.
  • आपका स्कोरकार्ड और रैंक स्क्रीन पर दिख जाएगी.
  • इसे डाउनलोड कर लें और काउंसलिंग के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

डायरेक्ट लिंक: [CITS 2026 Result]

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड को ध्यान से चेक कर लें और आगे की अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

Tags: result
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