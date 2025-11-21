Home > शिक्षा > Chhattisgarh PCS 2024 Result: राज्य सेवा परीक्षा 2024 के टॉपर्स की पूरी लिस्ट जारी, देवेश प्रसाद साहू ने किया टॉप, जानें अन्य का हाल

Chhattisgarh PCS 2024 Result: राज्य सेवा परीक्षा 2024 के टॉपर्स की पूरी लिस्ट जारी, देवेश प्रसाद साहू ने किया टॉप, जानें अन्य का हाल

Chhattisgarh PCS 2024 Result: CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया. देवेश प्रसाद साहू टॉपर रहे. कुल 643 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी, और 246 पदों पर भर्ती होगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: November 21, 2025 2:08:08 PM IST

Chhattisgarh PCS 2024 Result: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. ये लिस्ट इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद पब्लिश की गई है. इस एग्जाम में देवेश प्रसाद साहू ने रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है. सभी कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट और मेरिट लिस्ट CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट [psc.cg.gov.in](https://psc.cg.gov.in) पर देख सकते हैं. इस लेख में हम रिजल्ट से संबंधित सभी जरूरी जानकारी, टॉपर्स की लिस्ट और रिजल्ट चेक करने के स्टेप्स को डिटेल से शेयर कर रहे हैं.

राज्य सेवा एग्जाम 2024 में देवेश प्रसाद साहू ने कुल 773 नंबर प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया. उनके बाद स्वप्निल वर्मा 769.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तीसरे स्थान पर यशवंत कुमार देवांगन 769 नंबरों के साथ रहे. चौथे स्थान पर पोलस्वर साहू 767 अंकों के साथ, पांचवें पर पारस शर्मा 758 अंकों के साथ और छठे स्थान पर सताक्षी पांडेय 756.5 अंकों के साथ शामिल हुईं. इसके अलावा अंकुश बनर्जी, सृष्टि गुप्ता, प्रशांत वर्मा और सागर वर्मा ने भी टॉप दस में अपनी जगह बनाई. इस लिस्ट से साफ तौर पर दिखता है कि इस साल प्रतियोगिता बहुत ही कड़ी रही.

 प्रीलिम्स के बाद सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स

राज्य सेवा एग्जाम 2024 के लिए CGPSC ने कुल 246 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था. प्रीलिम्स एग्जाम के बाद, 3,737 कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए चयनित किया गया. मेन एग्जाम 26 से 29 जून 2025 तक आयोजित की गई, जिसमें उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता साबित की.

मेन एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर 643 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए चुना गया. विशेष बात ये रही कि सभी 643 कैंडिडेट्स इंटरव्यू में उपस्थित रहे. इंटरव्यू प्रक्रिया 10 से 20 नवंबर 2025 तक चली. अब आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों की कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है.

 भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा का सफर

राज्य सेवा एग्जाम का सफर नवंबर 2024 में विज्ञापन जारी होने के साथ शुरू हुआ था. इस एग्जाम में कुल 246 पद शामिल थे, जिनमें डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला रोजगार अधिकारी, पुलिस सेवा और अन्य प्रशासनिक पद शामिल थे.

परीक्षा का चरण इस प्रकार था:

1. प्रीलिम्स परीक्षा – फरवरी 2025 में संपन्न हुई.
2. मुख्य परीक्षा – 26, 27, 28 और 29 जून 2025.
3. इंटरव्यू – 10 से 20 नवंबर 2025.

मेन एग्जाम में सफल कैंडिडेट्स में से 643 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और अब फाइनल चयन लिस्ट जारी कर दी गई है.

CGPSC SSE Topper 2024: टॉपर्स की लिस्ट

निम्नलिखित कैंडिडेट्स राज्य सेवा परीक्षा 2024 के टॉपर्स रहे:

 1        देवेश प्रसाद साहू    2403152145  773   
 2        स्वप्निल वर्मा       2403206839  769.5 
 3        यशवंत कुमार देवांगन  2403154180  769   
 4        पोलस्वर साहू         2403208448  767   
 5        पारस शर्मा           2403153059  758   
 6        सताक्षी पांडेय       2403116516  756.5 
 7        अंकुश बनर्जी         2402374566  –     
 8        सृष्टि गुप्ता        2403136654  –     
 9        प्रशांत वर्मा        2403243982  –     
 10       सागर वर्मा           2403215747  –     

नोट: टॉप 6 उम्मीदवारों के अंक उपलब्ध हैं.

 CGPSC Result 2024 कैसे चेक करें?

कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट को आसानी से CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं. इसके लिए स्टेप्स इस प्रकार हैं:

1. सबसे पहले [CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट](https://psc.cg.gov.in) पर जाएं.
2. होमपेज पर Results या Notifications सेक्शन पर क्लिक करें.
3. पेज खुलने पर State Service Examination 2024 – Final Result/Merit List लिंक पर क्लिक करें.
4. लिंक खुलते ही PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी.
5. PDF में अपना नाम या रोल नंबर सर्च करने के लिए Ctrl+F दबाएं.
6. रोल नंबर या नाम टाइप करें और रिजल्ट देखें.
7. रिजल्ट देखने के बाद PDF को सेव या प्रिंट किया जा सकता है.

डिप्टी कलेक्टर से लेकर DSP तक के पदों पर भर्ती

छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2024 में कुल 17 सेवाओं में 246 पदों पर भर्ती की जानी है. इसमें मेन पदों की संख्या इस प्रकार है:

 आबकारी सब इंस्पेक्टर – 90 पद
 डिप्टी कलेक्टर – 7 पद
 DSP – 21 पद

विशेष बात ये है कि पिछले साल DSP के पदों की संख्या शून्य थी, जबकि इस साल इसमें 21 पद शामिल किए गए हैं.

 उम्मीदवारों की सफलता

इस साल राज्य सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र रही. कुल 3,737 उम्मीदवारों को प्रीलिम्स के बाद मेंस परीक्षा के लिए चयनित किया गया और मेन परीक्षा में सफल 643 उम्मीदवारों का इंटरव्यू आयोजित किया गया. ये आंकड़े दिखाते हैं कि परीक्षा में सफलता हासिल करना आसान नहीं था.

CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है. इस बार देवेश प्रसाद साहू ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि अन्य टॉपर्स ने भी शानदार अंक हासिल किए. 

