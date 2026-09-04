IIT Success Story: सिर्फ पढ़ाई नहीं, इनोवेशन का जुनून भी! Google Hackathon में टॉप 0.6% में बनाई जगह

IIT Madras Student Success Story: तकनीक की दुनिया में सफलता केवल तेज कोड लिखने से नहीं मिलती, बल्कि असली समस्याओं के लिए उपयोगी समाधान तैयार करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. आईआईटी मद्रास के बीएस प्रोग्राम के छात्र श्रेयांश गुप्ता ने इसी सोच के साथ Google for Developers × Hack2skill PromptWars 2026 हैकाथॉन में शानदार प्रदर्शन किया है.

श्रेयांश ने इस प्रतियोगिता में शामिल 46,719 प्रतिभागियों के बीच 278वीं रैंक हासिल की. इस उपलब्धि के साथ वह देशभर के प्रतिभागियों में टॉप 0.6 प्रतिशत में जगह बनाने में सफल रहे. खास बात यह रही कि उनके प्रोजेक्ट को AI Evaluation में 100 में से 88.81 अंक मिले.

Google PromptWars 2026 में शानदार AI Evaluation Score

श्रेयांश के समाधान को अलग-अलग मानकों पर परखा गया, जिनमें कोड क्वालिटी, सुरक्षा, दक्षता, टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी और समस्या के अनुरूप समाधान शामिल था. उनके प्रोजेक्ट को दक्षता के मामले में शानदार प्रदर्शन के साथ पूरे अंक मिले. वहीं, एक्सेसिबिलिटी में उन्हें 98/100 और सुरक्षा में 96/100 अंक प्राप्त हुए. यह प्रदर्शन दिखाता है कि उनका प्रोजेक्ट केवल तकनीकी रूप से मजबूत नहीं था, बल्कि उसे वास्तविक उपयोगकर्ताओं और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था.

बड़े खेल आयोजनों की वास्तविक समस्याओं के लिए बनाया समाधान

श्रेयांश ने Hackathon की Challenge 1: Physical Event Experience चुनौती को चुना था. इसका उद्देश्य बड़े खेल स्थलों और आयोजनों में पहुंचने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाना था. चुनौती के तहत भीड़ प्रबंधन, लोगों की आवाजाही, लंबा इंतजार और रियल-टाइम समन्वय जैसी समस्याओं के लिए प्रभावी तकनीकी समाधान तैयार करना था. श्रेयांश ने इसे केवल कोडिंग टास्क की तरह नहीं देखा, बल्कि वास्तविक दुनिया की जरूरतों से जोड़कर समाधान विकसित किया. उनकी सोच का मूल सिद्धांत था कि सीखने का वास्तविक उद्देश्य उस ज्ञान को उपयोगी तकनीक में बदलना होना चाहिए.

IIT मद्रास से Agentic AI तक बढ़ता सफर

श्रेयांश वर्तमान में IIT Madras के BS कार्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं. अकादमिक पढ़ाई के साथ वह AI Agent Developer Intern के रूप में भी काम कर रहे हैं. उनका काम यात्रा योजना से जुड़े स्वायत्त AI एजेंट विकसित करने पर केंद्रित है. इसमें AI workflows तैयार करना, APIs को इंटीग्रेट करना और ऐसे सिस्टम विकसित करना शामिल है जो उपयोगकर्ता के संदर्भ और जरूरतों को समझकर सहायता कर सकें.

AI के साथ AR और Full-Stack Development में भी अनुभव

श्रेयांश की तकनीकी रुचि केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं है. वह Augmented Reality के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और Snapchat Lens Studio के माध्यम से इंटरैक्टिव AR अनुभव विकसित कर चुके हैं. इसके अलावा, उन्हें React, Firebase और Full-Stack Web Development का भी अनुभव है. उन्होंने तकनीकी छात्र समुदायों और विभिन्न IIT कार्यक्रमों के साथ भी सक्रिय भूमिका निभाई है.

ये भी पढ़ें…

ISRO Vacancy: इसरो में नौकरी की बहार! आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन, 56,100 है महीने की सैलरी

सीखने से आगे, समस्याओं का समाधान बनाना लक्ष्य

श्रेयांश की उपलब्धि आज के छात्रों के लिए एक प्रेरक उदाहरण है कि तकनीकी शिक्षा का असली प्रभाव तब दिखता है, जब ज्ञान को वास्तविक समस्याओं के समाधान में बदला जाए. AI, Web Development, AR और उद्यमिता जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हुए उन्होंने एक ऐसा प्रोफाइल तैयार किया है, जो नई पीढ़ी के टेक्नोलॉजी बिल्डर्स की बदलती सोच को दर्शाता है. 46 हजार से अधिक प्रतिभागियों के बीच टॉप 0.6 प्रतिशत में पहुंचना केवल एक रैंक नहीं, बल्कि लगातार सीखने, प्रयोग करने और तकनीक के जरिए वास्तविक दुनिया को बेहतर बनाने की उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है.