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Success Story: एक जोड़ी झुमकों से मिला बिजनेस आइडिया, दो सहेलियों ने बना दिया करोड़ों का स्टार्टअप

Success Story: Paris के एक कैफे में हुई बातचीत से जन्मा Chandigarh का Amalfa Jewellery Startup आज रोज़ाना 200+ ऑर्डर हासिल कर रहा है.

By: Munna Verma | Published: July 23, 2026 1:35:00 PM IST

Success Story: कैफे की छोटी-सी चर्चा से शुरू हुआ बड़ा सपना
Success Story: कैफे की छोटी-सी चर्चा से शुरू हुआ बड़ा सपना


Success Story: कई बड़े बिजनेस किसी शानदार ऑफिस में नहीं, बल्कि एक साधारण बातचीत से जन्म लेते हैं. ऐसा ही चंडीगढ़ की दो दोस्तों इशिता अजमानी और नेहा सेठी वालिया के साथ हुआ. पेरिस के एक कैफे में ज्वेलरी को लेकर हुई एक छोटी-सी चर्चा ने उन्हें ऐसा आइडिया दिया, जिसने आगे चलकर Amalfa नाम का सफल ज्वेलरी ब्रांड खड़ा कर दिया.

आज यह ब्रांड भारतभर की महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और रोजाना 200 से अधिक ऑर्डर प्राप्त कर रहा है. यह कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं, बल्कि दो महिलाओं के सपनों, भरोसे और लगातार मेहनत की मिसाल भी है.

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एक बातचीत से मिला करोड़ों का बिजनेस आइडिया

पेरिस यात्रा के दौरान इशिता ने नेहा के पहने हुए स्टड्स की तारीफ की। बातचीत के दौरान दोनों ने महसूस किया कि अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी या तो बेहद महंगी होती है या कुछ ही दिनों में अपनी चमक खो देती है. यहीं से दोनों ने तय किया कि महिलाओं के लिए ऐसा ब्रांड बनाया जाए, जो प्रीमियम लुक दे, लंबे समय तक चले और कीमत भी आम लोगों की पहुंच में हो. इसी सोच से Amalfa की शुरुआत हुई.

हर दिन पहनने वाली ज्वेलरी बनाने का लक्ष्य

इशिता और नेहा का उद्देश्य केवल ज्वेलरी बेचना नहीं था. वे चाहती थीं कि महिलाएं बिना किसी झिझक के रोज़ाना स्टाइलिश ज्वेलरी पहन सकें. उनका मानना है कि ज्वेलरी सिर्फ शादी या बड़े अवसरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह महिलाओं के रोजमर्रा के आत्मविश्वास का हिस्सा बननी चाहिए. इसी विचार ने ब्रांड को बाजार में अलग पहचान दिलाई.

दो अलग विशेषज्ञता, एक मजबूत साझेदारी

इशिता इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और उन्हें मार्केटिंग व बिजनेस इनोवेशन का अनुभव है. वहीं नेहा का फैशन क्षेत्र का अनुभव ब्रांड के डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बेहद काम आया. दोनों का कहना है कि उनकी सोच एक जैसी थी, लेकिन काम करने की शैली अलग थी. यही अलग-अलग खूबियां उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं.

10 ऑर्डर से 200+ ऑर्डर तक का सफर

शुरुआती दिनों में जब रोज़ 10 ऑर्डर आते थे, तब भी दोनों खुद हर पार्सल पैक करती थीं और ग्राहकों के फीडबैक का इंतजार करती थीं. उन्होंने बिक्री बढ़ाने के बजाय सबसे पहले मजबूत ऑपरेशन सिस्टम तैयार किया. ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए आसान रिटर्न और बेहतर कस्टमर सपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया. इसी रणनीति का नतीजा है कि आज ब्रांड हर दिन 200 से ज्यादा ऑर्डर संभाल रहा है.

AI बना बिजनेस ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार

Amalfa की सफलता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, विज्ञापन, ज्वेलरी डिजाइन और कई इंटरनल प्रोसेस में AI का इस्तेमाल करती है. इस तकनीक की मदद से टीम तेजी से नए क्रिएटिव तैयार करती है, सफल विज्ञापनों की पहचान करती है और ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार बेहतर प्रोडक्ट पेश करती है.

ब्रांड नाम बदलना पड़ा, फिर भी नहीं मानी हार

हर स्टार्टअप की तरह Amalfa के सामने भी कई मुश्किलें आईं. भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना, इन्वेंट्री संभालना और सही टीम तैयार करना आसान नहीं था. सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब ट्रेडमार्क विवाद के कारण उन्हें अपने पुराने ब्रांड नाम को बदलना पड़ा. हालांकि उन्होंने इसे असफलता नहीं माना और नए नाम Amalfa के साथ पहले से भी मजबूत वापसी की.

‘Alpha Woman’ की सोच पर बना ब्रांड

Amalfa का नाम आत्मविश्वासी और स्वतंत्र सोच रखने वाली Alpha Woman की अवधारणा से प्रेरित है. ब्रांड का उद्देश्य ऐसी महिलाओं के लिए ज्वेलरी बनाना है जो अपने फैसले खुद लेती हैं, चुनौतियों का सामना करती हैं और अपनी पहचान खुद बनाती हैं.

ग्राहकों का भरोसा ही सबसे बड़ी उपलब्धि

इशिता और नेहा बताती हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब ग्राहक दोबारा खरीदारी करते हैं या संदेश भेजकर बताते हैं कि Amalfa उनकी खास यादों का हिस्सा बन गया है. कई महिलाएं इस ज्वेलरी को इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, सेलिब्रेशन या खुद को खास महसूस कराने के लिए पहनती हैं. यही भरोसा दोनों संस्थापकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा बनी सफलता

दोनों संस्थापकों का मानना है कि चंडीगढ़ में स्टार्टअप्स के लिए अपार संभावनाएं हैं. यदि यहां टेक्नोलॉजी, AI और उद्यमिता को लेकर ज्यादा अवसर और मजबूत नेटवर्क तैयार किए जाएं, तो कई युवा बड़े शहरों की बजाय अपने ही शहर में सफल बिजनेस खड़े कर सकते हैं.

Amalfa की कहानी यह साबित करती है कि एक छोटा-सा आइडिया, सही रणनीति, ग्राहक का भरोसा और लगातार मेहनत किसी भी सपने को सफल बिजनेस में बदल सकती है.

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Tags: Success story
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