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CG Vyapam Pre B.Ed Result 2026 जारी, मेरिट लिस्ट, फाइनल आंसर की भी उपलब्ध, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

CG Vyapam Pre B.Ed Result 2026 घोषित कर दिया गया है. उम्मीदवार अब स्कोरकार्ड, मेरिट लिस्ट और फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 17, 2026 5:00:37 PM IST

CG Vyapam Pre BEd Result 2026 Declared: प्रीबीएड रिजल्ट जारी हो गया है.
CG Vyapam Pre BEd Result 2026 Declared: प्रीबीएड रिजल्ट जारी हो गया है.


CG Vyapam Pre B.Ed Result 2026 Declared: छत्तीसगढ़ में बीएड (B.Ed) कोर्स में प्रवेश का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (CG Vyapam) ने CG Vyapam Pre B.Ed Result 2026 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना स्कोरकार्ड, मेरिट लिस्ट और फाइनल आंसर की ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

बोर्ड ने 17 जुलाई 2026 को परिणाम घोषित किए हैं. इसके साथ ही एडमिशन प्रक्रिया के लिए जरूरी मेरिट लिस्ट और अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है. अब सफल उम्मीदवार आगामी काउंसलिंग और बीएड एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे.

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11 जून को हुई थी प्रवेश परीक्षा

CG Vyapam Pre B.Ed Entrance Exam 2026 का आयोजन 11 जून 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं.

ऑनलाइन डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

उम्मीदवार CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. स्कोरकार्ड बीएड एडमिशन और काउंसलिंग प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें.

मेरिट लिस्ट और फाइनल आंसर की भी हुई जारी

रिजल्ट के साथ बोर्ड ने Pre B.Ed Merit List 2026 भी जारी कर दी है. इस मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों का रोल नंबर, प्राप्त अंक और रैंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. इसके अलावा फाइनल आंसर की भी उपलब्ध करा दी गई है, जिसके आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया गया है. उम्मीदवार चाहें तो वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान भी कर सकते हैं.

ऐसे करें CG Vyapam Pre B.Ed Result 2026 डाउनलोड

CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर Result सेक्शन खोलें.
Pre B.Ed Entrance Examination 2026 Result लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

स्कोरकार्ड में इन जानकारियों की करें जांच

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्न विवरण अवश्य जांचने चाहिए.

उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
आवेदन संख्या
प्राप्त अंक
कुल अंक
क्वालिफाइंग स्टेटस
परीक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विवरण

यदि स्कोरकार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

अब शुरू होगी एडमिशन और काउंसलिंग प्रक्रिया

CG Vyapam Pre B.Ed Result 2026 जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रहेगी. मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को रैंक के आधार पर बीएड कॉलेजों में सीट आवंटित की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और काउंसलिंग से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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Tags: CG VyapamCG Vyapam Pre BEd Result
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