CBSE Three-Language Policy पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कक्षा 6 के छात्रों को भी मिली राहत

CBSE Three-Language Policy: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन-भाषा नीति को लेकर चल रही सुनवाई में मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन छात्रों ने अभी कक्षा 6 में प्रवेश लिया है, उन्हें भी नई भाषा व्यवस्था के तहत ट्रांज़िशनल छूट दी जाए. यह सुविधा पहले से कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों के लिए लागू थी.

यह फैसला ऐसे समय आया है जब CBSE की तीन-भाषा नीति के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

बीच सत्र में भाषा बदलने को लेकर कोर्ट की चिंता

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि जिन छात्रों ने पहले ही अपनी भाषाओं का चयन कर लिया है, उनके लिए बीच शैक्षणिक सत्र में भाषा व्यवस्था बदलना परेशानी का कारण बन सकता है. कोर्ट ने इससे पहले केंद्र सरकार और CBSE से नई व्यवस्था को 2027 से चरणबद्ध या ‘सॉफ्ट लॉन्च’ करने की संभावना पर विचार करने को कहा था. इसका उद्देश्य छात्रों को अचानक नई भाषा प्रणाली अपनाने की स्थिति से बचाना था.

क्या है ट्रांज़िशनल छूट?

ट्रांज़िशनल व्यवस्था के तहत छात्र तीसरी भाषा पढ़ते रहेंगे, लेकिन उन्हें कक्षा 10 की CBSE बोर्ड परीक्षा में उस भाषा का पेपर देना अनिवार्य नहीं होगा. तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से किया जाएगा. इसका कक्षा 10 में छात्र के पास या फेल होने पर असर नहीं पड़ेगा. अब यही व्यवस्था मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों पर भी लागू होगी. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने संकेत दिया कि तीसरी भाषा के आधार पर छात्रों को रोकने या फेल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

99% CBSE स्कूलों में तैयारी का दावा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के 28,819 CBSE स्कूलों में से लगभग 99 प्रतिशत स्कूल नई भाषा नीति को लागू करने के लिए तैयार हैं. सरकार के अनुसार करीब 1.2 प्रतिशत स्कूलों में अभी कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है. केंद्र ने यह भी कहा कि पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं तथा छात्रों ने निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भाषाओं का चयन कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया है कि ऐसे स्कूलों के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए, जहां अभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. अधिकारी इन स्कूलों की समस्याओं का पता लगाकर समाधान की दिशा में काम करेगा.

छात्रों के हित पर कोर्ट का जोर

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने संकेत दिया कि यदि किसी छात्र को केवल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रोका जाता है, तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है. केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही है.

अब CBSE को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा. इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने का अवसर मिलेगा. मामले की अगली सुनवाई में तीन-भाषा नीति से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई जारी रहेगी.