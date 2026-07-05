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CBSE Result: सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार जारी, जानें कब आएगा परिणाम और कैसे करें चेक

CBSE कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है. लाखों छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बोर्ड जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट की तारीख घोषित कर सकता है.

By: Munna Verma | Published: July 5, 2026 5:57:14 PM IST

CBSE Result: लाखों छात्रों का बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है.
CBSE Result: लाखों छात्रों का बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है.


CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 5 जुलाई 2026 तक बोर्ड ने परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. ऐसे में छात्र और अभिभावक लगातार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं.

इस वर्ष पहली बार लागू किए गए दो-बोर्ड परीक्षा सिस्टम के तहत दूसरी परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी. इसका उद्देश्य छात्रों को उसी शैक्षणिक सत्र में अपने अंकों में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर देना था.

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दूसरी बोर्ड परीक्षा क्यों कराई गई?

CBSE ने नई व्यवस्था के तहत छात्रों को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प दिया है. जो छात्र पहले प्रयास में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे, वे दूसरी परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले कम्पार्टमेंट छात्रों को भी इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला, ताकि उनका एक शैक्षणिक वर्ष खराब न हो.

रिजल्ट कहां चेक कर सकेंगे छात्र?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने प्रोविजनल स्कोरकार्ड निम्नलिखित आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे.

cbse.gov.in
cbseresults.nic.in
results.cbse.nic.in

इसके अलावा डिजिटल मार्कशीट DigiLocker और UMANG प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी. जरूरत पड़ने पर CBSE SMS और IVRS सेवा के माध्यम से भी रिजल्ट की जानकारी उपलब्ध करा सकता है.

रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए?

रिजल्ट चेक करने से पहले छात्रों को अपनी आवश्यक लॉगिन जानकारी तैयार रखनी चाहिए. इसमें शामिल हैं.

बोर्ड रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर
जन्म तिथि

इन विवरणों की मदद से छात्र अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और भविष्य के लिए उसकी कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

ऑनलाइन जारी होने वाले प्रोविजनल स्कोरकार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, पिता का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल की स्थिति दर्ज होगी. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना जरूरी है. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो छात्र अपने स्कूल के माध्यम से बोर्ड को इसकी जानकारी दे सकते हैं.

बेस्ट-ऑफ-टू पॉलिसी से मिलेगा फायदा

CBSE इस वर्ष ‘Best of Two’ Policy लागू कर रहा है. इसके तहत जिन छात्रों ने दोनों बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लिया है, उनके दोनों प्रयासों में से जिस परीक्षा में अधिक अंक होंगे, उसी प्रदर्शन को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा. यह व्यवस्था छात्रों को बेहतर परिणाम हासिल करने का अतिरिक्त अवसर देती है और परीक्षा का दबाव भी कम करती है.

रिजल्ट के बाद मिलेंगी ये सुविधाएं

परिणाम घोषित होने के बाद CBSE छात्रों को मार्क्स वेरिफिकेशन, उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने और री-इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प भी देगा.

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 के लिए कोई मेरिट लिस्ट या डिवीजन जारी नहीं किया जाएगा. वहीं, स्कूलों के माध्यम से बाद में मूल मार्कशीट और प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे. तब तक छात्र प्रवेश और दस्तावेज सत्यापन के लिए DigiLocker से डाउनलोड की गई डिजिटल मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल CBSE के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें.

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Tags: CBSECBSE 10th Resultcbse boardCBSE Board Result
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