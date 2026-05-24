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CBSE Result Portal: सीबीएसई रिजल्ट के बाद परेशान हुए छात्र, पोर्टल सुधार के लिए IIT टीम की एंट्री

CBSE के रिजल्ट पोर्टल में आई तकनीकी समस्याओं को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने IIT संस्थानों की मदद लेने का बड़ा फैसला किया है.

By: Munna Verma | Published: May 24, 2026 8:12:28 PM IST

CBSE Result Portal Technical Issues: छात्रों की शिकायतों के बाद IIT करेगा समाधान
CBSE Result Portal Technical Issues: छात्रों की शिकायतों के बाद IIT करेगा समाधान


CBSE Result Portal: छात्रों और अभिभावकों द्वारा लगातार शिकायतें मिलने के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के रिज़ल्ट के बाद की ऑनलाइन सेवाओं में आई तकनीकी समस्याओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. देशभर में लाखों छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस पोर्टल में लॉगिन फेलियर, पेमेंट इश्यू और री-इवैल्यूएशन से जुड़ी समस्याओं ने चिंता बढ़ा दी थी. इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्रालय ने तकनीकी सुधार के लिए देश के प्रमुख संस्थानों की मदद लेने का निर्णय लिया है, जिससे पूरी प्रणाली को अधिक स्थिर, तेज़ और भरोसेमंद बनाया जा सके.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम गठित की गई है. यह टीम CBSE के रिज़ल्ट के बाद की सेवाओं से जुड़े पूरे डिजिटल सिस्टम की गहराई से जांच करेगी. इस टीम का मुख्य फोकस पोर्टल की स्थिरता, सर्वर क्षमता, उपयोगकर्ता अनुभव और तकनीकी कार्यप्रणाली को सुधारना होगा, ताकि छात्रों को बिना किसी रुकावट के सेवाएं उपलब्ध हो सकें.

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पेमेंट गेटवे और सिस्टम अपग्रेड पर सरकार का फोकस

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने पेमेंट गेटवे सिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्रालय से भी सहयोग मांगा है. इसके साथ ही चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे. इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फीस भुगतान, आवेदन प्रक्रिया और री-इवैल्यूएशन जैसे सभी ऑनलाइन कार्य बिना किसी तकनीकी बाधा के पूरे हो सकें.

छात्रों को हो रही परेशानियों पर बढ़ी चिंता

पिछले कुछ दिनों में कई छात्रों और अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है. कुछ मामलों में पेमेंट फेल हो गया, जबकि कई छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने में देरी का सामना करना पड़ा. इन समस्याओं ने रिज़ल्ट के बाद की प्रक्रिया को प्रभावित किया है, जो पहले से ही छात्रों के लिए एक संवेदनशील समय माना जाता है.

पारदर्शी और छात्र-अनुकूल सिस्टम पर जोर

सरकार ने साफ किया है कि छात्रों के हित सर्वोपरि हैं और सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू बनाना प्राथमिकता है. मंत्रालय ने CBSE को निर्देश दिया है कि वह तकनीकी खामियों को तुरंत ठीक करे और भविष्य में ऐसी समस्याएं न दोहराई जाएं.

डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम

यह हस्तक्षेप केवल तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुधार सफल होते हैं, तो भविष्य में लाखों छात्रों को एक बेहतर और निर्बाध ऑनलाइन अनुभव मिलेगा.

Tags: CBSEcbse boardCBSE result
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