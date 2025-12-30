CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को किया रीशेड्यूल, यहां जानें- अब होगा एग्जाम

CBSE Exams Rescheduled: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षा को रीशेड्यूल कर दिया है, जो पहले 3 मार्च, 2026 को होने वाली थीं. इसको लेकर बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि यह फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से लिया गया है. CBSE क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड परीक्षा शेड्यूल में बाकी सभी परीक्षाएं प्लान के मुताबिक ही होंगी.

रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार, क्लास 10 की परीक्षा जो पहले 3 मार्च, 2026 को होने वाली थी, अब 11 मार्च, 2026 को होगी. इसके अलावा, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए 3 मार्च, 2026 को होने वाली परीक्षा को एक महीने से ज़्यादा के लिए टाल दिया गया है और अब यह 10 अप्रैल, 2026 को होगी. CBSE ने साफ किया है कि किसी और सब्जेक्ट की परीक्षा को रीशेड्यूल नहीं किया गया है.

कौन सी परीक्षाओं को किया गया रीशेड्यूल? (Which exams have been rescheduled?)

CBSE ने साफ किया है कि क्लास 12 के लिए 3 मार्च, 2026 से रीशेड्यूल की गई परीक्षा लीगल स्टडीज़ है, जो अब 10 अप्रैल, 2026 को होगी. क्लास 10 के लिए कई लैंग्वेज और इलेक्टिव पेपर जो पहले 3 मार्च को होने वाले थे, उन्हें भी रीशेड्यूल किया गया है. इनमें शामिल हैं:

तिब्बती

जर्मन

NCC

भोटी

बोडो

तांगखुल

जापानी

भूटिया

स्पेनिश

कश्मीरी

मिज़ो

भाषा मेलायु

एलिमेंट्स ऑफ़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी

क्लास 10 और क्लास 12 की बाकी सभी बोर्ड परीक्षाएं ओरिजिनल डेटशीट के अनुसार ही होंगी.

बोर्ड ने क्या कहा? (What did the board say?)

बोर्ड ने स्कूलों को बताया है कि डेटशीट में उसी हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं. रिवाइज्ड परीक्षा की तारीखें एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उन पर भी लिखी होंगी. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस अपडेट को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ जल्द से जल्द शेयर करें ताकि कैंडिडेट्स बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी तैयारी प्लान कर सकें. छात्रों को अब क्या करना चाहिए

छात्रों को क्या-क्या सलाह दी गई है? (What advice has been given to the students?)

2026 में CBSE बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को सलाह भी दी गई है. जिसमें कहा गया है कि

बदली हुई तारीखों को ध्यान से नोट करें

बाकी सभी विषयों के लिए ओरिजिनल डेटशीट के अनुसार तैयारी जारी रखें

अपने स्कूलों के ज़रिए CBSE के ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलर चेक करते रहें

इसके अलावा, CBSE ने कहा है कि वह परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने में स्कूलों, छात्रों और माता-पिता के सहयोग की सराहना करता है.