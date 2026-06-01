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CBSE Re-Evaluation: आज से खुल गया CBSE Re-Evaluation पोर्टल, ऐसे करे अप्लाई, जानें कितनी होगी फीस?

CBSE Re-Evaluation Portal Opens June 1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने क्लास 12 के बच्चों के लिए री इवैल्यूएशन प्रोसेस को आज 1 जून से शुरु कर दिया है. आइए जानते हैं इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और फीस कितनी है-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 1, 2026 1:18:42 PM IST

CBSE Re-Evaluation: आज से खुल गया CBSE Re-Evaluation पोर्टल, ऐसे करे अप्लाई, जानें कितनी होगी फीस?


CBSE Re-Evaluation Portal Opens June 1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने क्लास 12 के बच्चों के लिए पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) प्रोसेस 1 जून 2026 से शुरू कर दिया है. ये सुविधा उन छात्रों के लिए  है जिन्होंने अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने का ऑप्शन चुना था. इच्छुक छात्र बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

बोर्ड द्वारा जारी पूर्व सूचना के अनुसार ये प्रक्रिया 29 मई से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे 1 जून से लागू किया गया है. छात्रों को उनकी ईवैल्यूएटेड आंसर शीट की स्कैन प्रतियां ऑनलाइन पोर्टल और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जा रही हैं.

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 पहले स्कैन कॉपी प्राप्त करना जरूरी

CBSE ने साफ किया है कि री इवैल्यूएशन या वैरिफिकेशन (Verification) के लिए आवेदन करने से पहले बच्चों को अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करनी होगी. स्कैन कॉपी मिलने के बाद छात्र अपनी आंसर शीट को सही तरह से देख सकते हैं और उसे ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से मिलाकर चेक कर सकते हैं.

यदि किसी प्रश्न का मूल्यांकन अधूरा है, कोई आंसर चेक नहीं किया गया है, नंबर जोड़ने में गलती है, तो छात्र उसके लिए री इवैल्यूएशन का अनुरोध कर सकते हैं.

 कैसे करें री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई (How to apply for re-evaluation)

री इवैल्यूएशन के लिए छात्रों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा. सबसे पहले संबंधित विषय की ईवैल्यूएटेड आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करनी होगी. इसके बाद आंसर शीट को चेक कर गलतियों की पहचान करनी होगी. यदि किसी प्रश्न में गलती नजर आती है तो उसके लिए सही कारण के साथ बोर्ड को आवेदन भेजना होगा. आवेदन प्राप्त होने के बाद विषय विशेषज्ञों की एक समिति मामले की समीक्षा करेगी और उसी के आधार पर आखिरी फैसला लिया जाएगा.

 नंबर बढ़ने पर वापस मिलेगी फीस

स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि यदि री इवैल्यूएशन के बाद किसी छात्र के नंबर बढ़ते हैं, तो उससे ली गई री इवैल्यूएशन फीस का पैसा वापस कर दिया जाएगा. ये फैसला छात्रों को निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सही कदम माना जा रहा है.

 कितना लगेगा शुल्क (Re-evaluation Fees)

 री इवैल्यूएशन और वैरिफिकेशन दोनों प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग फीस लगेगी. आंसर शीट के वैरिफिकेशन के लिए हर कॉपी पर 500 रुपये की फीस देनी होगी. वहीं  री इवैल्यूएशन के लिए हर प्रश्न 100 रुपये देने होंगे. वैरिफिकेशन प्रोसेस में मेन रूप से नंबर जोड़ने या रिकॉर्डिंग संबंधी गलतियों की जांच की जाती है, जबकि री इवैल्यूएशन के अंदर आंसर का दोबारा ईवैल्यूएटेड किया जाता है.

CBSE ने बताया है कि वैरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल फाइनल स्कैन कॉपी उपलब्ध कराए जाने के बाद कम से कम दो दिनों तक खुला रहेगा. इसका उद्देश्य उन छात्रों को पर्याप्त समय देना है जिन्हें उत्तर पुस्तिकाएं अपेक्षाकृत देर से प्राप्त होती हैं.

Tags: CBSE re-evaluationCBSE re-evaluation datesCBSE Re-Evaluation Portal Opens
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