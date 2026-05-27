CBSE OSM Security Row: सीबीएसई के सिस्टम में क्या सच में हुई सेंध? समझिए पूरा मामला

CBSE OSM Security Row: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है. एक 19 वर्षीय छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए दावों के बाद यह मामला चर्चा में आ गया, जिसके चलते बोर्ड को आधिकारिक स्पष्टीकरण देना पड़ गया.

यह पूरा विवाद तब सामने आया जब खुद को “निसर्ग” बताने वाले एक छात्र ने X (पूर्व ट्विटर) पर दावा किया कि उन्होंने फरवरी 2026 में CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में सुरक्षा खामी खोजी है. उन्होंने आरोप लगाया कि cbse.onmark.co.in नामक पोर्टल में गंभीर सुरक्षा कमजोरियां मौजूद थीं, जिनका इस्तेमाल कर सिस्टम तक पहुंच बनाई जा सकती थी.

Clarification Regarding Claim of Compromise of CBSE OSM Portal In a post made by a user on social media, it has been claimed that the CBSE On Screen Marking (OSM) bearing URL: https://t.co/cuLrvsxzOH was compromised by him on 26.02.2026. This has also formed the basis for a few… — CBSE HQ (@cbseindia29) May 26, 2026

छात्र ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे हिस्सों तक पहुंच हासिल की, जिन्हें वह “प्रोडक्शन डेटा” बता रहा था और अपने दावे के समर्थन में स्क्रीनशॉट और वीडियो भी साझा किए.

CBSE का जवाब: यह सिर्फ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है

आरोपों के बढ़ने के बाद CBSE ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर विस्तृत सफाई दी. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जिस पोर्टल का उल्लेख किया जा रहा है, वह वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली नहीं है. CBSE के अनुसार cbse.onmark.co.in एक टेस्टिंग और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग केवल आंतरिक परीक्षण और सिस्टम जांच के लिए किया जाता है. इसमें केवल सैंपल डेटा होता है, न कि किसी छात्र के वास्तविक अंक या परीक्षा रिकॉर्ड.

then how I was able to access production data on that site? all of the mirrors you had under the onmark domain had the same vulnerabilities. it’s sad that you can’t even investigate security reports properly. attaching screenshots as proof. https://t.co/zTEX8P7Eq1 pic.twitter.com/BiiXxzvuh2 — nisarga (@ni5arga) May 26, 2026

वास्तविक मूल्यांकन सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित

बोर्ड ने आगे बताया कि वास्तविक ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम एक अलग और सुरक्षित वातावरण में संचालित होता है. यह सिस्टम प्रोडक्शन सर्वर पर चलता है, जो टेस्टिंग पोर्टल से पूरी तरह अलग है. CBSE ने यह भी कहा कि अब तक किसी भी प्रकार की सुरक्षा सेंध या डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है. साथ ही सिस्टम में कई सुरक्षा परतें और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगाए गए हैं ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे.

छात्र के जवाबी दावे और नया विवाद

CBSE के स्पष्टीकरण के बाद भी छात्र “निसर्ग” ने अपने दावों को वापस नहीं लिया. उन्होंने फिर से X पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिन सिस्टम्स को वह एक्सेस कर पाया, वे किसी न किसी तरह “प्रोडक्शन डेटा” से जुड़े हुए थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सब-डोमेन्स और लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन में खामियां हो सकती हैं, जिनके कारण डेटा अलग-अलग वातावरण में पूरी तरह अलग नहीं रह पाया. छात्र ने यह भी दावा किया कि उसने पहले ही इन कमजोरियों की जानकारी संबंधित साइबर सुरक्षा एजेंसियों को दी थी.

🧵 [1/4] CBSE is claiming that the portal wasn’t compromised but here’s some video evidence proving that there was indeed a security lapse from their side which leaked the master password and it could be used to gain unauthorized access the portal which had prod data pic.twitter.com/3Kn5uZnEZc — nisarga (@ni5arga) May 26, 2026

CERT-In और साइबर सुरक्षा एंगल

छात्र ने अपने पोस्ट में CERT-In और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का भी उल्लेख किया और दावा किया कि मामले की जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी है. हालांकि, अभी तक किसी स्वतंत्र एजेंसी ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है.

फिलहाल स्थिति क्या है?

CBSE ने साफ किया है कि उसका वास्तविक मूल्यांकन सिस्टम सुरक्षित है और किसी भी तरह की सेंध की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, छात्र अपने दावों पर कायम है और लगातार तकनीकी खामियों की बात कर रहा है. इस पूरे मामले में अभी तक कोई स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए सच्चाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. मामला अब भी जांच और बहस के दायरे में बना हुआ है.