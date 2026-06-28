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CBSE OSM Controversy: जिस Answer Sheet Swap ने मचाया था बवाल, उसी मामले में नहीं बढ़ा एक भी नंबर

CBSE Class 12 OSM विवाद में चर्चा में रहे Vedant Srivastava को री-इवैल्यूएशन के बाद केवल 2 अतिरिक्त अंक मिले. Answer Sheet Swap केस और OSM सिस्टम से जुड़ी पूरी कहानी यहां जान सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 28, 2026 8:23:12 PM IST

CBSE OSM Controversy: वायरल Answer Sheet Swap केस का आया अंतिम नतीजा
CBSE OSM Controversy: वायरल Answer Sheet Swap केस का आया अंतिम नतीजा


CBSE OSM Controversy: सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर चर्चा में आए छात्र वेदांत श्रीवास्तव को आखिरकार री-इवैल्यूएशन का परिणाम मिल गया है. हालांकि, लंबे इंतजार और उम्मीदों के बावजूद उनके कुल अंकों में केवल 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह रही कि यह बढ़ोतरी उस चर्चित Answer Sheet Swap मामले से संबंधित नहीं है, जिसने कुछ सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था.

वेदांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने कुल 11 प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था. री-इवैल्यूएशन के बाद उन्हें गणित में 1 अंक और कंप्यूटर साइंस में 1 अंक अतिरिक्त मिला. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका की अदला-बदली वाले मामले में कोई अतिरिक्त अंक नहीं जोड़े गए. इस तरह लंबे समय से चर्चा में रहा यह मामला औपचारिक रूप से समाप्त हो गया.

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कैसे शुरू हुआ था पूरा विवाद?

वेदांत मई 2026 में उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका किसी दूसरे छात्र की कॉपी से बदल गई थी. यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और CBSE की नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे. मामले की जांच के बाद बोर्ड ने गलती स्वीकार करते हुए उत्तर पुस्तिका की अदला-बदली को सुधारा था. इसके बाद वेदांत के फिजिक्स के अंक 65 से बढ़कर 74 हो गए थे. हालांकि, उनके परिवार ने अन्य संभावित त्रुटियों को देखते हुए री-इवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन किया था.

OSM सिस्टम पर उठे कई सवाल

साल 2026 में पहली बार लागू किए गए On-Screen Marking (OSM) सिस्टम को लेकर इस बार बड़ी संख्या में छात्रों ने शिकायतें दर्ज कराईं. कई छात्रों ने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में धुंधली इमेज, गायब पेज और मूल्यांकन संबंधी त्रुटियों की बात कही. इसी वजह से इस वर्ष पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आए. लगभग 1.6 लाख छात्रों ने 4 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया.

अभी भी कई छात्र कर रहे हैं संशोधित रिजल्ट का इंतजार

CBSE ने अधिकांश छात्रों के संशोधित परिणाम जारी कर दिए हैं, लेकिन अब भी हजारों अभ्यर्थी अपडेटेड मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं. विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के कारण इन छात्रों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है. वेदांत श्रीवास्तव का मामला भले ही केवल दो अतिरिक्त अंकों पर समाप्त हुआ हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की पारदर्शिता, तकनीकी सटीकता और शिकायत निवारण प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं. आने वाले समय में बोर्ड के लिए OSM सिस्टम को और अधिक भरोसेमंद बनाना एक बड़ी चुनौती होगी.

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Tags: CBSE
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