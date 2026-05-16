Home > शिक्षा > CBSE Policy: अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, CBSE में लागू होगा तीन-भाषा नियम,जानिए नया प्लान

CBSE Policy: अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, CBSE में लागू होगा तीन-भाषा नियम,जानिए नया प्लान

CBSE Three-Language Policy: सीबीएसई ने 2026-27 सत्र से 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए नया तीन-भाषा नियम लागू करने का फैसला किया है. नए नियम के तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य रहेंगी. विदेशी भाषाएं केवल तीसरी या अतिरिक्त भाषा के तौर पर पढ़ाई जा सकेंगी.

By: Ranjana Sharma | Published: May 16, 2026 8:42:57 PM IST

विदेशी भाषा पढ़ सकेंगे छात्र, लेकिन दो भारतीय भाषाएं होंगी जरूरी
विदेशी भाषा पढ़ सकेंगे छात्र, लेकिन दो भारतीय भाषाएं होंगी जरूरी


CBSE Three-Language Policy: सीबीएसई ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए नया तीन-भाषा नियम लागू करने का फैसला किया है. नए नियम के तहत अब छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी बोर्ड के मुताबिक विदेशी भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन या अन्य भाषाएं पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन उन्हें केवल तीसरी या अतिरिक्त भाषा के तौर पर ही रखा जाएगा. वे भारतीय भाषाओं की जगह नहीं ले सकेंगी. सीबीएसई का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों की भाषाई क्षमता को मजबूत करना और उन्हें भारतीय भाषाओं और संस्कृति से जोड़ना है.

R1, R2 और R3 कैटेगरी में बांटी गई भाषाएं

नई व्यवस्था के तहत भाषाओं को तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है — R1, R2 और R3.

You Might Be Interested In
  • R1 छात्र की मुख्य भाषा होगी
  • R2 दूसरी भाषा होगी
  • R3 तीसरी भाषा होगी

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तीनों भाषाएं अलग-अलग होंगी और इनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी रहेगा. इस बदलाव को नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मल्टी-लैंग्वेज शिक्षा मॉडल का हिस्सा माना जा रहा है.

विदेशी भाषाएं पढ़ सकते हैं छात्र

सीबीएसई ने कहा है कि छात्र फ्रेंच, जर्मन और अन्य विदेशी भाषाएं चुन सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल तीसरी या एक्स्ट्रा चौथी भाषा के रूप में ही पढ़ाया जाएगा. यानी किसी भी स्थिति में विदेशी भाषा भारतीय भाषाओं की जगह नहीं ले सकेगी. छात्रों को दो भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य रहेगा. बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों में भारतीय भाषाओं के प्रति समझ और जुड़ाव बढ़ेगा, साथ ही बहुभाषी शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा.

31 मई तक करना होगा भाषा चयन

सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 31 मई 2026 तक अपनी तीसरी भाषा का चयन कर लें. कई स्कूलों ने भाषा विकल्प तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि कुछ स्कूलों को भाषा शिक्षकों और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

शिक्षकों की कमी को लेकर सुझाए विकल्प

भाषा शिक्षकों की कमी को देखते हुए सीबीएसई ने स्कूलों के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुझाई हैं. इनमें ऑनलाइन और हाइब्रिड क्लासेस, क्लस्टर आधारित पढ़ाई, रिटायर्ड शिक्षकों की मदद लेना और पोस्टग्रेजुएट छात्रों को अस्थायी रूप से जोड़ना जैसे उपाय शामिल हैं. बोर्ड का कहना है कि इन व्यवस्थाओं के जरिए नई भाषा नीति को आसानी से लागू करने में मदद मिलेगी.

स्थानीय साहित्य और संस्कृति पर भी रहेगा जोर

सीबीएसई ने स्कूलों को यह भी निर्देश दिया है कि पढ़ाई में स्थानीय साहित्य, कविताएं, कहानियां और क्षेत्रीय सामग्री को शामिल किया जाए. बोर्ड का मानना है कि इससे छात्र अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे. यह कदम छात्रों में सांस्कृतिक समझ विकसित करने और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

तीसरी भाषा का अलग बोर्ड एग्जाम नहीं होगा

छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की बात यह है कि तीसरी भाषा यानी R3 का अलग बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. सीबीएसई के अनुसार, R3 भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर इंटरनल तरीके से किया जाएगा. हालांकि छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख सीबीएसई प्रमाणपत्र में जरूर किया जाएगा.

Tags: cbse new rule 2026cbse three-language policy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026
CBSE Policy: अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, CBSE में लागू होगा तीन-भाषा नियम,जानिए नया प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CBSE Policy: अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, CBSE में लागू होगा तीन-भाषा नियम,जानिए नया प्लान
CBSE Policy: अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, CBSE में लागू होगा तीन-भाषा नियम,जानिए नया प्लान
CBSE Policy: अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, CBSE में लागू होगा तीन-भाषा नियम,जानिए नया प्लान
CBSE Policy: अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, CBSE में लागू होगा तीन-भाषा नियम,जानिए नया प्लान