CBSE New Plan: सीबीएसई स्कूलों में बनने वाले हैं एडवांस स्टडी सेंटर, छात्रों को मिलेगी JEE और NEET की तरह कोचिंग
CBSE New Plan: हर साल लाखों बच्चे IIT JEE, NEET और भी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं. ऐसे में कई बार उनकी पढ़ाई पीछे छूट जाती है. शिक्षा मंत्रालय और CBSE मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें बच्चों को स्कूल में ही इन परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

By: Shivi Bajpai | Published: September 25, 2025 2:12:43 PM IST

CBSE New Plan Announced: पढ़ाई और करियर की दौड़ में बच्चे स्कूल और कोचिंग पर ही निर्भर रहते हैं. इसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय  ने चिंता जताते हुए CBSE के बच्चों के लिए एक नया प्लान निकाला है. इसी सिलसिले में मंत्रालय और बोर्ड की समितियों ने कुछ नए सुझाव दिए गए हैं, ताकि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में भी आसानी हो. इससे कोचिंग पर बच्चों की निर्भरता कम होगी जिससे उनका वर्क लोड भी कम हो जाएगा और वो आसानी से सारे कॉसेप्ट क्लीअर कर पाएंगे.

स्कूलों में लागू होगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मॉडल

शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमिटी के अनुसार, अगर स्कूलों में ही बच्चों को सही तरह से शिक्षा मिले तो उन्हें कोचिंग का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसके लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मॉडल लाने की योजना बनाई जा रही है. इसमें स्कूल टीचर्स को बच्चों को कॉपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करानी होगी. इसके लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी. 

एडवांस स्टडी सेंटर खुलने से मिलेगी छात्रों को मदद

CBSE की ओर से सुझाए गए CAS यानी सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज स्कूलों के अंदर ही बनाए जाएंगे. यहां वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जो IIT-JEE, CUET, CLAT, NEET की प्रीपरेशन करना चाहते हो. इन सेंटर्स में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडीज, अकांउट्स और इकॉनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे. शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे स्कूलों में खोला जाएगा.

बोर्ड एग्जाम पैटर्न में होगा बदलाव

CBSE के अनुसार बोर्ड एग्जाम में 50 प्रतिशत सवाल कंपीटेंसी बेस्ड ही रहेंगे. इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है.

स्टडी मटिरियल कराया जाएगा प्रोवाइड

CAS के लिए खास स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कराया जाएगा. इसे डिजिटल रूप से तैयार किया जाएगा और इसके लिए नए टीर्चस भी हायर किए जा सकते हैं.

