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CBSE ने छात्रों को दी बड़ी राहत, कक्षा 10वीं तक नहीं बदलना होगा विदेशी भाषा का विषय

CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 7, 8 और 9 के छात्र कक्षा 10 तक अपनी मौजूदा विदेशी भाषा जारी रख सकते हैं. NEP 2020 की नई भाषा नीति, तीन-भाषा फॉर्मूला और छात्रों पर इसका असर के बारे में नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 26, 2026 4:34:22 PM IST

CBSE Language Policy 2026: छात्रों को बड़ी राहत
CBSE Language Policy 2026: छात्रों को बड़ी राहत


CBSE Language Policy 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लागू हो रही नई भाषा व्यवस्था को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जो छात्र फिलहाल कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी मौजूदा विदेशी भाषा बदलने की आवश्यकता नहीं होगी. वे कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा तक अपने वर्तमान भाषा संयोजन के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे.

यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो नई तीन-भाषा नीति के कारण अपने विषय बदलने को लेकर असमंजस में थे.

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मौजूदा छात्रों पर तुरंत लागू नहीं होगी नई भाषा नीति

नई शिक्षा नीति के तहत भाषा संबंधी बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह व्यवस्था सबसे पहले कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों पर लागू होगी. इसका मतलब है कि जो छात्र पहले से उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई बीच में प्रभावित नहीं होगी. यदि किसी छात्र ने मौजूदा व्यवस्था के तहत दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, तो उसे कक्षा 10 तक उनमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी.

किस बैच पर क्या होगा असर?

CBSE के स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्तमान में कक्षा 9वीं में पढ़ रहे छात्र वर्ष 2028 की बोर्ड परीक्षा तक अपनी वर्तमान भाषा व्यवस्था बनाए रख सकते हैं. इसी तरह कक्षा 7 के छात्र वर्ष 2030 तक बिना किसी बदलाव के अपनी चुनी हुई भाषाओं के साथ पढ़ाई जारी रखेंगे. इससे छात्रों को बीच सत्र में विषय बदलने की परेशानी से बचाया जा सकेगा और उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी.

NEP 2020 के तहत क्या होगा नया?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, कक्षा 6 से आगे छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी. हालांकि विदेशी भाषाओं का विकल्प पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है. छात्र चाहें तो अतिरिक्त विषय के रूप में विदेशी भाषा भी चुन सकेंगे और आवश्यकता होने पर चौथी भाषा पढ़ने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.

स्किल एजुकेशन पर भी रहेगा खास फोकस

नई शिक्षा नीति केवल भाषा तक सीमित नहीं है. इसमें व्यावसायिक (Vocational) और कौशल आधारित शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है. कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्किल-बेस्ड लर्निंग का अनुभव मिलेगा, जबकि कक्षा 9 और 10 में एक व्यावसायिक विषय पढ़ना पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा.

इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने 22 भारतीय भाषाओं में आयु के अनुरूप नई पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई है, ताकि छात्रों को अपनी मातृभाषा में बेहतर सीखने का अवसर मिल सके.

जल्द जारी हो सकता है नया नोटिफिकेशन

CBSE की गवर्निंग काउंसिल इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद एक नया आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. इसके अलावा, बोर्ड इस संभावना पर भी विचार कर रहा है कि क्या कक्षा 10 तक अनिवार्य व्यावसायिक विषय के स्थान पर विदेशी भाषा पढ़ने का विकल्प दिया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

CBSE का यह फैसला उन छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है, जो नई शिक्षा नीति के कारण भाषा विषयों में संभावित बदलाव को लेकर चिंतित थे.

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Tags: CBSE
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