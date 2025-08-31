Home > शिक्षा > इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे CBSE के छात्र, इन स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका, जानें कैसे करें एनरोलमेंट

इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे CBSE के छात्र, इन स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका, जानें कैसे करें एनरोलमेंट

CBSE podcast:सीबीएसई पहले से ही शिक्षा और परामर्श से जुड़े विषयों पर अपने इन-हाउस पॉडकास्ट तैयार करता है जो यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

August 31, 2025

CBSE podcasts: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने पॉडकास्ट और सोशल मीडिया कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामांकित करने का आग्रह किया है। बोर्ड ने स्कूलों से ऐसे छात्रों को नामांकित करने को कहा है जो उसके पॉडकास्ट और डिजिटल आउटरीच कार्यक्रमों में भाग ले सकें। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री को सरल और रोचक बनाना है।

पहल का उद्देश्य

सीबीएसई पहले से ही शिक्षा और परामर्श से जुड़े विषयों पर अपने इन-हाउस पॉडकास्ट तैयार करता है जो यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अब बोर्ड चाहता है कि छात्रों की आवाज़ और अनुभव भी इन पॉडकास्ट और सोशल मीडिया सामग्री में शामिल हों। इसके लिए छात्रों के साथ लघु वीडियो, ऑडियो इंटरैक्शन, बातचीत और प्रशंसापत्र साझा किए जाएँगे।

इन छात्रों को मिलेगा मौका

  • सीबीएसई कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को इसमें भाग ले सकते हैं
  • जिन छात्रों की बोलने की क्षमता अच्छी है और जो आत्मविश्वास से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
  • छात्र स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं।
  • इसमें भाग लेने के लिए छात्र और अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी, जो स्कूल के माध्यम से जमा करनी होगी।

पॉडकास्ट के लिए कैसे करें एनरोलमेंट

सीबीएसई ने स्कूलों से चयनित छात्रों के नाम और संक्षिप्त प्रोफ़ाइल एक गूगल फॉर्म के माध्यम से साझा करने को कहा है। इसके लिए, स्कूलों को परिपत्र जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर जानकारी भेजनी होगी।

इस पहल से छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और वे सीबीएसई की डिजिटल सामग्री का हिस्सा बनेंगे। इससे उनकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और संचार कौशल में वृद्धि होगी।

