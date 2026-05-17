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CBSE Fee Reduce: सीबीएसई ने घटाई री-इवैल्यूएशन फीस, रिज़ल्ट के बाद की सेवाएं हुईं सस्ती, छात्रों को मिली राहत

CBSE ने रिज़ल्ट के बाद की सेवाओं जैसे आंसर शीट कॉपी, वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की फीस घटाकर छात्रों को राहत दी है, जिससे प्रक्रिया अब ज्यादा सस्ती और आसान हो गई है.

By: Munna Verma | Published: May 17, 2026 2:49:00 PM IST

CBSE ने रिज़ल्ट के बाद की फीस घटाकर दी राहत
CBSE ने रिज़ल्ट के बाद की फीस घटाकर दी राहत


CBSE Fee Reduce: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए रिज़ल्ट के बाद की सेवाओं जैसे आंसर शीट की कॉपी, अंकों का वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की फीस में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है. यह कदम 12वीं के रिज़ल्ट के बाद छात्रों की बढ़ती शिकायतों और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) को लेकर उठे सवालों के बाद लिया गया है.

नई फीस संरचना के अनुसार अब छात्रों को अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए केवल 100 रुपये देने होंगे. इसी तरह, अंकों के वेरिफिकेशन की फीस भी घटाकर 100 रुपये कर दी गई है. पहले ये सेवाएं काफी महंगी थीं, जिससे कई छात्र अपने अंक पुनः जांचने का अनुरोध नहीं कर पाते थे. इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो मामूली अंकों के अंतर या संदेह के कारण पुनः मूल्यांकन का विकल्प चुनते हैं.

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री-इवैल्यूएशन शुल्क में बड़ा बदलाव

CBSE ने री-इवैल्यूएशन और उत्तरों की जांच से जुड़े शुल्क में भी बड़ा संशोधन किया है. अब किसी भी प्रश्न के पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल 25 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह 100 रुपये प्रति प्रश्न तक था. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि री-इवैल्यूएशन के बाद छात्र के अंक बढ़ते हैं, तो उससे ली गई पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. यह कदम छात्रों के हित में एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.

पहले की तुलना में काफी सस्ता सिस्टम

पहले छात्रों को स्कैन कॉपी के लिए लगभग 700 रुपये प्रति विषय, वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये और री-इवैल्यूएशन के लिए प्रति प्रश्न 100 तक शुल्क देना पड़ता था. नई व्यवस्था ने इस लागत को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे अब अधिक छात्र इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर स्पष्टीकरण

स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) कोई नई व्यवस्था नहीं है. इसे पहले भी 2014 में लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी सीमाओं के कारण इसे बड़े स्तर पर जारी नहीं रखा जा सका. अब तकनीक में सुधार के बाद इसे अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज़, सुरक्षित और अधिक सटीक बन सके.

स्कैनिंग और सुरक्षा पर सख्त व्यवस्था

सरकारी जानकारी के अनुसार लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल फॉर्मेट में बदला गया है. इन्हें मूल्यांकनकर्ताओं को भेजने से पहले कई सुरक्षा स्तरों से गुजारा गया ताकि किसी भी तरह की त्रुटि या छेड़छाड़ की संभावना न रहे. इसके अलावा, लगभग 13,000 उत्तर पुस्तिकाएं, जिन्हें स्याही या अस्पष्ट लेखन के कारण स्कैन नहीं किया जा सका, उनका मूल्यांकन मैन्युअल रूप से किया गया.

CBSE की यह नई फीस संरचना छात्रों के लिए न केवल आर्थिक राहत लेकर आई है, बल्कि परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसे को भी मजबूत करती है. डिजिटल स्कैनिंग और ऑन-स्क्रीन मार्किंग जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ, बोर्ड शिक्षा प्रणाली को अधिक कुशल और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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