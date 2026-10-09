CBSE Exam Date Sheet Released: सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया स्पेशल डेटशीट, देखें यहां पूरा टाइमटेबल

CBSE Exam Date Sheet Released: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने वेस्ट एशिया में रहने वाले उन छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है, जो इजरायल और ईरान के बीच तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण अपनी निर्धारित परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके थे. बोर्ड के इस फैसले से प्रभावित छात्रों को परीक्षा देने का एक और अवसर मिलेगा.

जारी शेड्यूल के अनुसार, CBSE Special Exam 2026 का आयोजन 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा. परीक्षाएं संबंधित देशों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी. बोर्ड ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) के आधार पर प्रत्येक देश में एक परीक्षा केंद्र निर्धारित किया है. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी विषयवार परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी समय रहते जांच लें, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो.

CBSE Special Exam 2026: विषयवार डेट शीट

CBSE की स्पेशल परीक्षा में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और स्किल-बेस्ड विषयों को शामिल किया गया है. विषयवार परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है:

तारीख विषय और कोड परीक्षा का समय 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) राजनीति विज्ञान (028), अर्थशास्त्र (030), गणित (041), एप्लाइड मैथमेटिक्स (241) सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार) मनोविज्ञान (037), बिजनेस स्टडीज (054) सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार) फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर (845) सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) जीव विज्ञान (044), सूचना प्रौद्योगिकी (802), मार्केटिंग (812), मल्टीमीडिया (821) सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (843) सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) होम साइंस (064), इनफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज (065), कंप्यूटर साइंस (083) सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार) इंग्लिश कोर (301) सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक



छात्रों को अपने विषय के अनुसार आधिकारिक डेट शीट से परीक्षा की तारीख और समय की पुष्टि जरूर करनी चाहिए.

CBSE Special Exam Admit Card 2026: 12 अक्टूबर से डाउनलोड करें हॉल टिकट

CBSE के अनुसार, स्पेशल परीक्षा के एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध कराए जाएंगे. उम्मीदवार उसी लॉगिन अकाउंट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका उपयोग उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन करते समय किया था. ध्यान रहे कि एडमिट कार्ड केवल उन उम्मीदवारों को जारी किए जाएंगे, जिनकी LOC जमा की गई है. हॉल टिकट मिलने के बाद छात्र अपना नाम, रोल नंबर, विषय कोड, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम, फोटो और हस्ताक्षर ध्यान से जांच लें. किसी भी गलती की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना जरूरी है.

परीक्षा के दिन इन जरूरी निर्देशों का रखें ध्यान

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

ओरिजिनल एडमिट कार्ड: परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य है. पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा.

समय से पहले पहुंचें: परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने की योजना बनाएं.

केंद्र की जानकारी पहले लें: परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र का पता और वहां पहुंचने का रास्ता जांच लें.

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बचें: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य प्रतिबंधित उपकरण परीक्षा केंद्र पर न ले जाएं.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

CBSE Special Exam 2026 उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो असाधारण परिस्थितियों के कारण पहले परीक्षा नहीं दे पाए थे. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड करें, सभी निर्देशों का पालन करें और किसी भी अपडेट के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. सही तैयारी और समय पर पहुंचने से परीक्षा के दिन होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है.