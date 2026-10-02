CBSE Digital Payment Advisory: अब स्कूल फीस से कैंटीन तक होगा डिजिटल पेमेंट! CBSE ने जारी की नई एडवाइजरी

CBSE Digital Payment Advisory: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने स्कूलों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस CBSE की वेबसाइट पर उपलब्ध है. यह पहल वित्त मंत्रालय के Department of Financial Services (DFS) से प्राप्त जानकारी के आधार पर जारी की गई है.

इस एडवाइजरी का उद्देश्य स्कूलों में डिजिटल भुगतान की सुविधा को बढ़ाना, सुरक्षित लेन-देन को प्रोत्साहित करना और छात्रों, अभिभावकों तथा स्कूल स्टाफ के बीच डिजिटल वित्तीय जागरूकता को मजबूत करना है.

फीस से कैंटीन तक डिजिटल पेमेंट की सुविधा

CBSE ने स्कूलों को सलाह दी है कि वे जहां भी भुगतान की जरूरत होती है, वहां डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने पर ध्यान दें. इसमें स्कूल फीस, कैंटीन, लाइब्रेरी और अन्य स्कूल सेवाओं से जुड़े भुगतान शामिल हैं. इससे अभिभावकों को नकद भुगतान पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी और रोजमर्रा के छोटे-बड़े भुगतान अधिक सुविधाजनक तरीके से किए जा सकेंगे.

बोर्ड ने कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त डिजिटल भुगतान विकल्प तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया है.

फीस भुगतान के लिए BBPS का इस्तेमाल

एडवाइजरी में स्कूलों को फीस कलेक्शन के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) जैसे मानकीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों को अपनाने की सलाह दी गई है. इसका उद्देश्य फीस जमा करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है. स्कूल चाहें तो बार-बार होने वाले भुगतान, जैसे कर्मचारियों की सैलरी आदि को आसानी से मैनेज करने के लिए डिजिटल पेमेंट सुविधाओं को अपने ERP सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं.

स्कूलों में बढ़ाई जाएगी डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी

CBSE की पहल सिर्फ डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. बोर्ड ने स्कूलों को डिजिटल वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की दिशा में भी काम करने की सलाह दी है. इसके लिए स्कूल अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न स्कूल-स्तरीय अभियानों में डिजिटल भुगतान से संबंधित जानकारी को शामिल कर सकते हैं. छात्रों को सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन, भुगतान के दौरान सावधानियां और डिजिटल माध्यमों के जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जा सकता है.

पैरेंट्स के लिए भी चलाए जा सकते हैं जागरूकता अभियान

CBSE ने अभिभावकों को भी इस पहल से जोड़ने पर जोर दिया है. स्कूल Parent-Teacher Meetings, स्कूल कार्यक्रमों और कैंपस में आयोजित जागरूकता अभियानों के जरिए माता-पिता को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और सुविधाजनक तरीकों के बारे में जानकारी दे सकते हैं. इससे अभिभावक स्कूल फीस और अन्य जरूरी भुगतान करते समय उपलब्ध डिजिटल विकल्पों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.

सुरक्षित डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश

डिजिटल भुगतान को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने से भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि, डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते समय स्कूलों और अभिभावकों के लिए सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतना भी जरूरी है.

CBSE ने स्पष्ट किया है कि यह एडवाइजरी बोर्ड के सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद जारी की गई है. स्कूलों को इस संबंध में जारी आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है.