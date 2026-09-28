CBSE Date Sheet 2027 Release Date: सीबीएसई 10वीं, 12वीं का टाइमटेबल जल्द, ऐसे चेक कर पाएंगे डेटशीट

CBSE Date Sheet 2027 Release Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब बोर्ड परीक्षा 2027 की डेट शीट का इंतजार है. बोर्ड की ओर से आधिकारिक टाइमटेबल जारी होने के बाद छात्र इसे CBSE की वेबसाइट cbse.gov.in से ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. डेट शीट में विषयवार परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, सब्जेक्ट कोड और जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.

उपलब्ध जानकारी और पिछले वर्षों के शेड्यूल को देखते हुए CBSE Board Exams 2027 फरवरी-मार्च के दौरान आयोजित होने की संभावना है. हालांकि, परीक्षा की फाइनल तारीखों की पुष्टि केवल बोर्ड की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी.

CBSE Date Sheet 2027 कब जारी होगी?

CBSE की ओर से 2027 बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स और पुराने शेड्यूल के आधार पर संभावित टाइमटेबल सितंबर 2026 के अंत के आसपास जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि अंतिम डेट शीट अक्टूबर या नवंबर 2026 में उपलब्ध हो सकती है. छात्रों को किसी भी अनौपचारिक तारीख को अंतिम न मानते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहना चाहिए.

CBSE Class 10, 12 Date Sheet 2027 कैसे डाउनलोड करें?

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर CBSE Date Sheet 2027 से संबंधित लिंक तलाशें.

अपनी कक्षा के अनुसार डेट शीट लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर खुलने वाली PDF में विषयवार तारीख और परीक्षा का समय देखें.

प्रत्येक विषय का नाम और सब्जेक्ट कोड ध्यान से चेक करें.

PDF में दिए गए परीक्षा संबंधी निर्देशों को पढ़ें.

डेट शीट डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करें.

जरूरत हो तो इसका प्रिंटआउट भी निकालकर रखें.

CBSE Sample Papers 2026-27 भी हैं जरूरी

बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए CBSE Sample Question Papers 2026-27 काफी उपयोगी हो सकते हैं. CBSE Academic वेबसाइट पर कक्षा 10 और 12 के सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम उपलब्ध कराई गई हैं. छात्र अपनी कक्षा और विषय का चयन करके संबंधित Sample Question Paper डाउनलोड कर सकते हैं. इससे उन्हें प्रश्नों के पैटर्न, मार्किंग स्कीम और परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी.

CBSE Board Exam में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए?

CBSE के नियमों के अनुसार कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है. कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को ग्रेडिंग सिस्टम के जरिए भी दर्शाया जाता है.

डेट शीट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

CBSE की आधिकारिक डेट शीट में आमतौर पर विषय का नाम, विषय कोड, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश शामिल होते हैं. छात्रों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि डेट शीट जारी होने के बाद वे अपने सभी विषयों की तारीखों को ध्यान से नोट करें और उसी के अनुसार पढ़ाई का रिवीजन प्लान तैयार करें.