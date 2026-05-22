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CBSE CTET 2026 Registration: केंद्रीय विद्यालय, JNV में बनना है टीचर, तो भर दें ये फॉर्म, ऐसे करें आवेदन

CBSE CTET 2026 Registration: सीटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार सीधे इस लिंक ctet.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: May 22, 2026 11:50:58 AM IST

CBSE CTET 2026 Registration: सीटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
CBSE CTET 2026 Registration: सीटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.


CBSE CTET 2026 Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET सितंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 मई 2026 से शुरू हुई और उम्मीदवारों को अपने आवेदन 10 जून 2026 रात 11:59 बजे तक जमा करने का अवसर मिलेगा.

CTET उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है जो केंद्र सरकार के स्कूलों, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (NVS), और CBSE से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं.

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CTET सितंबर 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया

CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें.
आवश्यक रजिस्ट्रेशन विवरण भरें.
आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पूरा करें.
निर्धारित प्रारूप में स्कैन की हुई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
फॉर्म जमा करें और पुष्टिकरण पृष्ठ (confirmation page) डाउनलोड करें.

CTET सितंबर 2026 आवेदन शुल्क

श्रेणी केवल पेपर I या II पेपर I और II दोनों
सामान्य/OBC (NCL) Rs 1,000 Rs 1,200
SC/ST/दिव्यांग व्यक्ति Rs 500 Rs 600

CTET परीक्षा पैटर्न और विवरण

CTET परीक्षा OMR शीट के माध्यम से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. इसमें दो पेपर होंगे:

पेपर I: कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए.
पेपर II: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए.

दोनों पेपरों में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक 150 अंक का होगा. परीक्षा की अवधि ढाई घंटे होगी और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होंगे.

CTET प्रमाणपत्र की वैधता और महत्वपूर्ण जानकारी

CTET प्रमाणपत्र आजीवन वैध रहेगा और किसी भी उम्मीदवार के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है. उम्मीदवार, जो पहले पास हो चुके हैं, अपना स्कोर सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं.

CBSE ने यह भी सूचित किया है कि आवेदन प्रक्रिया में परीक्षा शहर और तिथि चयन उम्मीदवार के हाथ में नहीं होगी; यह बोर्ड द्वारा यादृच्छिक रूप से निर्धारित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड ध्यानपूर्वक जांच लें.

Tags: CBSECTET
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