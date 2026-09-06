CTET 2026 Exam Date: सीटीईटी परीक्षा की नई तारीख जल्द, इस Direct Link से आसानी से कर पाएंगे चेक

CTET 2026 Exam Date: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही CTET 2026 की संशोधित परीक्षा तारीख जारी कर सकता है. बोर्ड ने हाल ही में 22वें CTET के लिए आवेदन का एक और मौका दिया था और अब दोबारा खोली गई आवेदन विंडो भी बंद हो चुकी है.

CBSE ने 25 अगस्त 2026 को CTET आवेदन पोर्टल दोबारा शुरू किया था. इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली, जो पहले आवेदन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 थी. बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि आवेदन विंडो बंद होने के बाद परीक्षा की नई तारीख की जानकारी जारी की जाएगी.

पहले 6 सितंबर को होनी थी परीक्षा

CTET 2026 के लिए आवेदन की पहली प्रक्रिया 11 मई से 10 जून 2026 तक चली थी. उस समय जारी कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा 6 सितंबर 2026 को आयोजित की जानी थी. हालांकि बाद में आवेदन का एक और अवसर दिए जाने के कारण परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव होना तय माना जा रहा है. अब उम्मीदवारों की नजर CBSE की ओर से जारी होने वाली नई परीक्षा तारीख पर है.

क्यों दोबारा खोला गया CTET आवेदन पोर्टल?

CBSE ने आवेदन विंडो फिर से खोलने के पीछे उम्मीदवारों के हित को प्रमुख कारण बताया है. बोर्ड ने अपने सार्वजनिक नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें योग्य शिक्षकों को TET की अनिवार्य योग्यता हासिल करने के लिए उचित अवसर देने की जरूरत पर जोर दिया गया था. इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE ने उन सभी पात्र उम्मीदवारों को आवेदन का मौका देने का निर्णय लिया, जो पहले चरण में किसी कारण से अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे.

CTET 2026 परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा?

CTET में उम्मीदवारों से Multiple Choice Questions (MCQ) पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे और उनमें से एक उत्तर सबसे उपयुक्त होगा. परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित है. उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि CTET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. यानी गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे.

नई तारीख का इंतजार कर रहे उम्मीदवार क्या करें?

जिन अभ्यर्थियों ने CTET 2026 के लिए आवेदन किया है, उन्हें अब परीक्षा की तैयारी जारी रखते हुए CBSE के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए. नई तारीख जारी होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी निर्देशों से संबंधित जानकारी भी समय पर मिल सकती है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट तारीखों पर भरोसा करने के बजाय CBSE की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें.