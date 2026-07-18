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CBSE क्लास 10th दूसरे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी, यहां जानें कहां और कैसे देखें परिणाम

CBSE Class X Second Board Examination 2026 Results:  सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने क्लास 10 के दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित कर दिया है.

By: JP Yadav | Published: July 18, 2026 9:01:32 PM IST

CBSE क्लास 10th दूसरे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी, यहां जानें कहां और कैसे देखें परिणाम
CBSE क्लास 10th दूसरे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी, यहां जानें कहां और कैसे देखें परिणाम


CBSE Class X Second Board Examination 2026 Results:  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) शाम को अपने आधिकारिक पोर्टल पर कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम का परिणाम घोषित कर दिया है. दूसरे एग्ज़ाम में 6 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए थे. एग्ज़ाम पूरा होने के 57 दिन बाद नतीजे घोषित किए गए है.  जो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में शामिल हुए थे वो DigiLocker के जरिये अपने स्कोरकार्ड देखकर डाउनलोड भी कर सकते हैं. छात्र cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in जैसी आधिकारिक वेबसाइट्स पर भी परिणाम से जुड़ी  जानकारी जुटा सकते हैं.

पास होने के लिए चाहिए 33 प्रतिशत अंक 

यहां पर बता दें कि छात्रों को मार्कशीट पर दी गई जानकारी को ध्यान से चेक करना चाहिए, जैसे उनका नाम, रोल नंबर, विषय-वार मार्क्स और पास होने का स्टेटस.  छात्रों को बोर्ड के तय नियमों के अनुसार कम से कम 33 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे, जो छात्र न्यूनतम पासिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें CBSE की गाइडलाइंस के अनुसार कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल होना होगा.

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DigiLocker पर CBSE क्लास 10 का दूसरा बोर्ड रिज़ल्ट कैसे देखें

स्टूडेंट्स अपनी डिजिटल मार्कशीट देखने के लिए इन स्टेप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं.
स्टेप 1: DigiLocker वेबसाइट पर जाएँ या DigiLocker मोबाइल ऐप खोलें.

स्टेप 2: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके साइन इन करें। नए यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करके अकाउंट बना सकते हैं.

स्टेप 3: ‘Issued Documents’ (जारी किए गए दस्तावेज़) सेक्शन में जाएं और ‘Central Board of Secondary Education (CBSE)’ चुनें.

स्टेप 4: ‘Class 10 Marksheet/Passing Certificate 2026’ चुनें.

स्टेप 5: ज़रूरी जानकारी डालें, जैसे CBSE रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID (अगर मांगी जाए).

स्टेप 6: डिजिटल मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए जानकारी सबमिट करें। छात्र इसे भविष्य के लिए सेव भी कर सकते हैं.

सीबीएसई के मुताबिक, पहली बोर्ड परीक्षा में, CBSE ने 10वीं क्लास का कुल पास प्रतिशत 93.70 प्रतिशत दर्ज किया. नए सिस्टम के तहत अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए पांच लाख से ज़्यादा छात्रों ने दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था.  

क्या है नया सिस्टम

यहां पर बता दें कि दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम इस साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत क्लास 10 के लिए नए दो-बोर्ड एग्ज़ाम सिस्टम के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था. जहां पहला बोर्ड एग्ज़ाम अनिवार्य था, वहीं दूसरा प्रयास वैकल्पिक था और इससे स्टूडेंट्स को अपने स्कोर बेहतर करने का मौका मिला. दोनों में से जिस भी प्रयास में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उन्हें फ़ाइनल मार्कशीट में दिखाया जाएगा.

Tags: CBSE
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