CBSE 12th Compartment Result 2026 Declared: सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट cbse.gov.in पर जारी, ऐसे यहां से करें चेक

CBSE 12th Compartment Result 2026 Declared: सीबीएसई कक्षा 12वीं के उन छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है, जो मुख्य बोर्ड परीक्षा में अपेक्षित अंक हासिल नहीं कर पाए थे और कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे. CBSE 12th Compartment Result 2026 आज यानी 12 अगस्त को जारी किया गया है. छात्र अपना परिणाम CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकते हैं.

CBSE के आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, 2026 की कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा जुलाई में आयोजित की गई थी और परिणाम अगस्त में घोषित किया जाना निर्धारित था. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में प्राप्त अंक और परीक्षा संबंधी अन्य विवरण देख सकते हैं. यह परिणाम उन विद्यार्थियों के लिए काफी अहम है, जो आगे कॉलेज एडमिशन या अन्य शैक्षणिक विकल्पों की तैयारी कर रहे हैं.

कहां चेक करें CBSE 12th Compartment Result?

छात्र अपना रिजल्ट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. इसके अलावा DigiLocker और UMANG जैसे अधिकृत डिजिटल माध्यम भी मार्कशीट प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना Roll Number, Admit Card Number, School Number और Security PIN जैसी जानकारी तैयार रखनी चाहिए.

DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

डिजिटल मार्कशीट प्राप्त करने के लिए छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

कक्षा 12वीं कम्पार्टमेंट/सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिंक खोलें.

अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें.

Security PIN या Captcha भरें.

Submit पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

अगर वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण रिजल्ट खुलने में परेशानी हो, तो छात्र DigiLocker या UMANG जैसे वैकल्पिक अधिकृत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.

रिजल्ट में इन जानकारियों को जरूर जांचें

मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थी को अपना नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और रिजल्ट स्टेटस ध्यान से देखना चाहिए. किसी विवरण में गलती नजर आने पर उसे नजरअंदाज न करें और संबंधित स्कूल या CBSE के निर्धारित माध्यम से संपर्क करें. CBSE ने परीक्षा और रिजल्ट से जुड़े विभिन्न पोस्ट-रिजल्ट विकल्पों के लिए आधिकारिक प्रक्रियाएं भी उपलब्ध कराई हैं.

रिजल्ट के बाद छात्रों के लिए अगला कदम

कम्पार्टमेंट परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी अब अपनी आगे की पढ़ाई और एडमिशन प्रक्रिया पर ध्यान दे सकते हैं. जिन छात्रों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है, उन्हें CBSE की ओर से उपलब्ध verification, answer book और re-evaluation से जुड़े नियमों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से लेनी चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि छात्र किसी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया के लिए केवल CBSE के आधिकारिक स्रोतों को ही प्राथमिकता दें.