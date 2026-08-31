CBSE Class 12 Supplementary Result 2026: आंसर बुक की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन शुरू, कल है आखिरी मौका

CBSE Class 12 Supplementary Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 के बाद छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी हासिल करने का मौका दिया है. जिन विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन और मिले अंकों को लेकर किसी तरह की शंका है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आंसर बुक की कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

CBSE की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. छात्रों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

हर विषय के लिए देनी होगी 100 रुपये फीस

आंसर बुक की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रति विषय 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. छात्र UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए शुल्क जमा कर सकते हैं. CBSE ने स्पष्ट किया है कि पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, चेक या नकद के जरिए फीस स्वीकार नहीं की जाएगी.

पहचान संबंधी जानकारी हटाकर मिलेगी कॉपी

आवेदकों को उनके लॉगिन अकाउंट के माध्यम से उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी. बोर्ड के अनुसार, कॉपी साझा करने से पहले परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की पहचान से संबंधित सभी जानकारियां छिपा दी जाएंगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका देखने और मूल्यांकन से जुड़े किसी संदेह को दूर करने का अवसर देना है.

अंकों से संतुष्ट नहीं तो री-वेरिफिकेशन का विकल्प

अगर स्कैन कॉपी देखने के बाद किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसके अंकों में कोई समस्या है, तो वह आगे मार्क्स के वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है. CBSE के अनुसार, वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर 2026 से शुरू होकर 8 सितंबर 2026 तक चलेगी. प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है.

ऐसे करें CBSE Answer Book की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन

छात्रों को आवेदन के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर संबंधित वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके ‘Apply Online’ विकल्प चुनना होगा. लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी जानकारी दर्ज करें और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

आवेदन जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा. छात्रों को सलाह है कि आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को ही अंतिम मानें.