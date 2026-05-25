‘मेरी नहीं थी फिजिक्स की कॉपी!’ CBSE छात्र के री-इवैल्यूएशन सिस्टम पर उठाए सवाल, फिर जांच की करी मांग

CBSE Class 12 Revaluation Controversy: सीबीएसई कक्षा 12 के एक छात्र ने बोर्ड की री-इवैल्यूएशन प्रोसेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्र का आरोप है कि उसके रोल नंबर पर जो फिजिक्स की आंसर शीट अपलोड की गई है, वो उसकी अपनी कॉपी नहीं है. इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और कई छात्र बोर्ड की नई इवैल्यूएशन प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

दरअसल, सीबीएसई द्वारा साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद छात्रों ने अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी देखनी शुरू की. इसी दौरान कई छात्रों ने धुंधले स्कैन, अधूरे पेज और कम अंक मिलने जैसी शिकायतें कीं. लेकिन एक छात्र का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया.

ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है – छात्र

छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबी पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उसे फिजिक्स में उम्मीद से काफी कम अंक मिले थे. इसके बाद उसने री-इवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत अपनी आंसर शीट की कॉपी मंगाई. जब उसने कॉपी देखी तो वो हैरान रह गया.

छात्र के अनुसार, अपलोड की गई फिजिक्स आंसर कॉपी की लिखावट, उत्तर देने का तरीका और प्रश्नों के जवाब उसकी वास्तविक परीक्षा कॉपी से बिल्कुल अलग थे. उसने कहा कि न केवल उसने, बल्कि उसके परिवार और शिक्षकों ने भी तुरंत पहचान लिया कि ये उसकी लिखावट नहीं है. छात्र ने लिखा कि अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की कॉपियों की लिखावट आपस में मेल खाती है, जबकि फिजिक्स की कॉपी पूरी तरह अलग दिखाई देती है. उसके मुताबिक अक्षरों का शेप, शब्दों की दूरी, लिखने की शैली और वाक्यों का प्रवाह तक अलग है.

OSM सिस्टम पर उठे सवाल

छात्र ने आशंका जताई कि सीबीएसई की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में कोई बड़ी तकनीकी गलती हुई हो सकती है. उसने सवाल उठाया कि उसके रोल नंबर के तहत आखिर किसकी आंसर शीट का री-इवैल्यूएशन किया गया.

उसने कहा कि ये केवल ‘रीचेकिंग’ का मामला नहीं रह गया है, बल्कि संभव है कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग या टैगिंग के दौरान कॉपियां आपस में बदल गई हों. छात्र ने बोर्ड से मांग की कि उसकी सही आंसर शीट की जांच की जाए और पूरे स्कैनिंग सिस्टम का ऑडिट कराया जाए.

छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव

पोस्ट में छात्र ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव का भी जिक्र किया. उसने लिखा कि उसने पूरे साल मेहनत की, अपनी नींद और व्यक्तिगत जीवन तक त्याग दिया, लेकिन अब उसे ये तक नहीं पता कि उसकी असली आंसर शीट चेक भी की गई या नहीं.

ये मामला सामने आने के बाद कई अन्य छात्रों ने भी नई री- इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर चिंता जाहिर की है. कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें आंसर शीट में पेज गायब मिले, जबकि कई को स्कैन कॉपी ठीक से पढ़ने लायक नहीं लगी.