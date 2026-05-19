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CBSE Class 12 Revaluation 2026: छात्रों के लिए राहत! CBSE ने घटाई री-इवैल्युएशन फीस, जानें कैसे करें आवेदन?

CBSE Class 12 Revaluation 2026: CBSE ने 2026 के लिए कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. छात्र 19 मई से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी और सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 19, 2026 11:27:49 AM IST

CBSE ने घटाई री-इवैल्युएशन फीस
CBSE ने घटाई री-इवैल्युएशन फीस


CBSE Class 12 Revaluation 2026: CBSE ने आज 19 मई, मंगलवार से ए 12वीं क्लास की री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड ने यह कदम  ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर सामने आई चिंताओं के बाद उठाया है. जिसके तहत अगर कोई छात्र अपने मार्क्स से सहमत नहीं है, तो वह अपनी आंसर शीट की दोबारा जांच करा सकते हैं. 19 मई से CBSE के ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है. आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए फीस भी घटाकर 100 रुपये कर दी है, जिससे छात्र और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत मिली है. 

कितनी देनी होगी फीस?

बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी लेने का शुल्क 700 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया है. वहीं सत्यापन शुल्क भी 500 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है. जिससे परिवारों को बड़ी राहत मिली है. जिस छात्र को अपनी आंसर की दोबारा चेक करानी है, उन्हें हर सवाल के लिए 25 रुपये देने होंगे. बोर्ड को उम्मीद है कि इससे परिवारों को काफी मदद मिलेगी. 

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जानें कैसे करें आवेदन? 

  • छात्र सबसे पहले अपने विषय की जांची गई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करें.
  • स्कैन कॉपी मिलने के बाद उसे ध्यान से डाउनलोड करके देखें.
  • अपने दिए गए उत्तरों की तुलना CBSE की मार्किंग स्कीम से करें.
  • अगर कोई गलती, छूटा हुआ उत्तर या गलत जांच दिखे तो उसकी शिकायत दर्ज करें.
  • अंत में विषय विशेषज्ञों की टीम शिकायत की जांच करेगी और अंतिम निर्णय देगी.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

इस प्रक्रिया के लिए आवेदन 22 मई से शुरू होंगे. छात्र 26 मई से 29 मई के बीच अपनी दोबारा जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं को देख सकेंगे.

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CBSE का री-इवैल्यूएशन प्लान 

री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया इस समय एक बड़ा चर्चा का विषय बन गई है. इसके कारण छात्रों ने नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के तहत मार्किंग पैटर्न पर सवाल उठाए हैं. कई छात्रों ने दावा किया कि उनके अंक उम्मीद से कम आए हैं. जिसके बाद एक ज़्यादा पारदर्शी समीक्षा प्रक्रिया की मांग उठने लगी. जब CBSE ने छात्रों के लिए स्कैन की हुई उत्तर पुस्तिकाओं को देखने की सुविधा शुरू कर दी है. जो छात्र री-चेकिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह आज से कर सकते हैं. 

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Tags: CBSECBSE Class 12 Revaluation 2026CBSE rechecking process
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