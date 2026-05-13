Home > शिक्षा > CBSE Class 12 Results 2026: बिना रोल नंबर के कैसे चेक करें रिजल्ट, आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस

CBSE Class 12 Results 2026: बिना रोल नंबर के कैसे चेक करें रिजल्ट, आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस

CBSE Class 12 Results 2026: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बिना रोल नंबर के अपना परीक्षा परिणाम कैसे चेक कर सकते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 13, 2026 2:18:09 PM IST

बिना रोल नंबर के ऐसे चेक करें रिजल्ट
बिना रोल नंबर के ऐसे चेक करें रिजल्ट


CBSE Class 12 Results 2026: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है. कई छात्र ऑनलाइन ऐसे तरीके भी ढूंढ रहे हैं जिनसे वे बिना रोल नंबर के अपने स्कोर देख सकें. हालांकि, CBSE के आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म अभी छात्रों के ज़रूरी क्रेडेंशियल (पहचान जानकारी) के बिना 12वीं कक्षा के रिजल्ट देखने की अनुमति नहीं देते हैं. ऑनलाइन नंबर देखने के लिए छात्रों को आम तौर पर अपने रोल नंबर के साथ-साथ स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID की ज़रूरत होती है.

हालांकि, DigiLocker और UMANG ऐप जैसे वैकल्पिक प्लेटफ़ॉर्म रिजल्ट देखने के आसान विकल्प देते हैं, फिर भी वेरिफ़ाइड रिजल्ट डाउनलोड करने और मार्कशीट देखने के लिए रोल नंबर ज़रूरी रहता है.

You Might Be Interested In

ये जानकारी रखें तैयार

CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों पर रोल नंबर ज़रूरी है. जो छात्र cbseresults.nic.in और results.nic.in जैसे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट देख रहे हैं, उन्हें ये जानकारी डालनी होगी.

  • रोल नंबर
  • स्कूल नंबर
  • एडमिट कार्ड ID

अभी, CBSE अपनी वेबसाइटों पर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए नाम के आधार पर रिजल्ट खोजने की कोई आधिकारिक सुविधा नहीं देता है. इसके अलावा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DigiLocker और UMANG को भी जानकारी की ज़रूरत होती है.

UMANG ऐप कुछ मामलों में छात्रों को रोल नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके रिजल्ट देखने की अनुमति दे सकता है, जिससे अतिरिक्त क्रेडेंशियल की ज़रूरत कम हो जाती है. हालांकि रोल नंबर फिर भी ज़रूरी होता है.

यह भी पढ़ें – CBSE 12th Result 2026 DECLARED: सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट cbse.gov.in पर जारी, इस Direct Link से करें चेक

इस तरह करें चेक

इसी तरह, DigiLocker पर छात्रों को अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होता है. छात्रों को अपने रोल नंबर और छह अंकों के एक्सेस PIN की भी ज़रूरत होती है, जो आम तौर पर CBSE द्वारा SMS या स्कूलों के ज़रिए भेजा जाता है. एक बार वेरिफ़ाई होने के बाद छात्र इस प्लेटफ़ॉर्म से डिजिटली साइन की हुई मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएमएस सेवा से ऐसे चेक करें रिजल्ट

छात्र एसएमएस सेवाओं के माध्यम से भी सीबीएसई 12वीं कक्षा के रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के लिए भी रोल नंबर की जानकारी ज़रूरी होती है. आम तौर पर इसका फ़ॉर्मेट यह होता है. इसके बाद, रिजल्ट घोषित होने के समय चालू होने पर यह मैसेज CBSE की आधिकारिक SMS सेवा के नंबर पर भेजा जा सकता है. कई YouTube वीडियो और तीसरे पक्ष की वेबसाइटें नाम के आधार पर CBSE रिजल्ट खोजने की सुविधा देने का दावा करती हैं. हालांकि, इन प्लेटफ़ॉर्म को CBSE की आधिकारिक मंज़ूरी नहीं मिली है और ये गलत या अधूरी जानकारी दे सकते हैं.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अनाधिकारिक पोर्टल पर अपनी निजी जानकारी शेयर करने से बचें और रिजल्ट देखने के लिए सिर्फ़ CBSE से जुड़े भरोसेमंद प्लेटफ़ॉर्म का ही इस्तेमाल करें.

भूला हुआ रोल नंबर ऐसे करें प्राप्त

जिन छात्रों का रोल नंबर खो गया है, उन्हें सबसे पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए

  • CBSE एडमिट कार्ड
  • स्कूल के रिकॉर्ड
  • स्कूल से पहले मिला कोई भी मैसेज या जानकारी

अगर फिर भी जानकारी नहीं मिलती है, तो छात्र रिजल्ट आने से पहले अपना रोल नंबर वापस पाने के लिए सीधे अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें – PSEB 12th Result 2026 DECLARED: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट pseb.ac.in पर जारी, SMS से ऐसे करें चेक

Tags: CBSE Results
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026

गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे

May 12, 2026

निमरत कौर ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन

May 12, 2026

गर्मियों में भिंडी खाने के हैं गजब के फायदे

May 12, 2026

क्या हंता वायरस से डरने की जरूरत है?

May 12, 2026

बिना डेटिंग के नहीं रह पाती ये हसीना, आज भी...

May 12, 2026
CBSE Class 12 Results 2026: बिना रोल नंबर के कैसे चेक करें रिजल्ट, आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CBSE Class 12 Results 2026: बिना रोल नंबर के कैसे चेक करें रिजल्ट, आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस
CBSE Class 12 Results 2026: बिना रोल नंबर के कैसे चेक करें रिजल्ट, आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस
CBSE Class 12 Results 2026: बिना रोल नंबर के कैसे चेक करें रिजल्ट, आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस
CBSE Class 12 Results 2026: बिना रोल नंबर के कैसे चेक करें रिजल्ट, आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस