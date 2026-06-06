Home > शिक्षा > CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन की बढ़ी डेट, अब इस दिन तक करें आवेदन

CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन की बढ़ी डेट, अब इस दिन तक करें आवेदन

CBSE ने कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून तक बढ़ा दी है. छात्रों, JEE एडमिशन और नई मार्किंग प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से नीचे देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: June 6, 2026 10:51:49 AM IST

CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है.
CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है.


CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ा दी है. पहले यह समय सीमा 6 जून की मध्यरात्रि तक निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 7 जून की मध्यरात्रि कर दिया गया है.

बोर्ड ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए कहा कि यह कदम छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

You Might Be Interested In

हजारों छात्रों ने किया पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन

CBSE के अनुसार, 4 जून तक उसके शिकायत निवारण पोर्टल पर 70,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके थे. इनमें 7,314 आवेदन अंकों के सत्यापन (Verification of Marks) के लिए और 63,119 आवेदन री-इवैल्यूएशन (Re-evaluation) के लिए दर्ज किए गए थे. आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्र अपने परिणामों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं.

JEE एडमिशन प्रक्रिया से भी जुड़ा है यह फैसला

CBSE द्वारा समय सीमा बढ़ाने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है. JEE Advanced 2026 के आयोजन संस्थान IIT रुड़की ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के 12वीं के अंकों में संभावित मूल्यांकन त्रुटि के कारण 75 प्रतिशत की पात्रता सीमा पूरी नहीं हो रही है, उन्हें भी JoSAA काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.

ऐसे उम्मीदवारों को संशोधित अंकपत्र जमा करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है. इसलिए जिन छात्रों को अपने अंकों में गड़बड़ी की आशंका है, उनके लिए समय रहते री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है.

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर उठे सवाल

वर्ष 2026 में CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया था. परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों और शिक्षकों ने इस नई प्रणाली को लेकर चिंता व्यक्त की. उनका आरोप था कि मूल्यांकन के दौरान कुछ उत्तरों को सही तरीके से अंक नहीं दिए गए.

बढ़ती शिकायतों के बाद मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें कीं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को CBSE के भुगतान गेटवे सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए. रिपोर्टों के अनुसार, बोर्ड का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर हमलों का भी सामना कर रहा था.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर

CBSE का यह फैसला उन हजारों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो अपने परिणामों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं. अतिरिक्त एक दिन का समय उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और अपने भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा.

Tags: CBSEhome-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Disneyland में बेटे रेयांश के साथ श्वेता तिवारी ने की...

June 5, 2026

भूलकर भी न करें इन सब्जियों और फलों को fridge...

June 5, 2026

अगले दो दिनों में कहां-कहां होगी बारिश?

June 5, 2026

गर्मियों में कैसे रखें त्वचा का ख्याल?

June 5, 2026

बारिश में होने वाली 6 बीमारियां

June 5, 2026

बूंद-बूंद को तरसते हैं भारत के ये 8 खूबसूरत शहर,...

June 5, 2026
CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन की बढ़ी डेट, अब इस दिन तक करें आवेदन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन की बढ़ी डेट, अब इस दिन तक करें आवेदन
CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन की बढ़ी डेट, अब इस दिन तक करें आवेदन
CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन की बढ़ी डेट, अब इस दिन तक करें आवेदन
CBSE Class 12 Re-evaluation Deadline Extended: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन की बढ़ी डेट, अब इस दिन तक करें आवेदन