CBSE 12वीं आंसरशीट कॉपी पोर्टल में तकनीकी दिक्कत, आज दोपहर 2 बजे तक सेवा बहाल होने की उम्मीद

CBSE 12th Answer Sheet Copy Portal: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है. बोर्ड ने बताया है कि जांची हुई आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल फिलहाल तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है. हालांकि, CBSE ने भरोसा दिलाया है कि पोर्टल को आज दोपहर 2 बजे तक दोबारा शुरू कर दिया जाएगा.

बोर्ड द्वारा जारी नए सर्कुलर में कहा गया कि विशेषज्ञों की टीम लगातार इस तकनीकी समस्या को ठीक करने में जुटी हुई है। पिछले कुछ दिनों से कई छात्रों और अभिभावकों ने वेबसाइट पर लॉगिन न होने, पेमेंट फेल होने और सर्वर स्लो चलने जैसी शिकायतें दर्ज कराई थीं.

CBSE ने छात्रों और अभिभावकों से मांगा सहयोग

CBSE ने अपने नोटिस में छात्रों और अभिभावकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. बोर्ड ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए लगातार काम किया जा रहा है और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन छात्रों को अपनी शिकायतों या रिजल्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए स्कैन की हुई आंसर शीट चाहिए, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसे छात्रों से कहा गया है कि पोर्टल शुरू होते ही तुरंत आवेदन करें ताकि उनकी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.

रिकॉर्ड के लिए कॉपी चाहने वाले छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका

CBSE ने यह भी बताया कि जो छात्र केवल भविष्य के रिकॉर्ड या व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्कैन कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बाद में अलग से अवसर दिया जाएगा. बोर्ड ने कहा कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे छात्रों के लिए आवेदन विंडो दोबारा खोली जाएगी. इस फैसले का उद्देश्य उन छात्रों को प्राथमिकता देना है जिन्हें तुरंत अपनी उत्तर पुस्तिका की जरूरत है.

आवेदन की अंतिम तारीख 23 मई 2026 तक बढ़ी

तकनीकी परेशानियों को देखते हुए CBSE ने 12वीं कक्षा की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है. अब छात्र 23 मई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. मंगलवार रात जारी नोटिस में बोर्ड ने कहा था कि रिजल्ट के बाद की सेवाओं से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण यह फैसला लिया गया है. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे नई समय-सीमा का लाभ उठाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

फीस में भी बड़ी कटौती

इस वर्ष CBSE ने पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं की फीस में भी बड़ी राहत दी है. पहले जहां स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए 700 रुपये प्रति विषय शुल्क देना पड़ता था, अब इसे घटाकर केवल 100 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा वेरिफिकेशन फीस 500 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दी गई है. री-इवैल्यूएशन फीस 100 रुपये प्रति प्रश्न से घटाकर 25 रुपये प्रति प्रश्न कर दी गई है. इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

पोर्टल शुरू होते ही कर सकेंगे आवेदन

छात्र स्कैन कॉपी, वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन जैसी सभी सेवाओं के लिए CBSE के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड ने कहा है कि जैसे ही तकनीकी समस्या पूरी तरह ठीक होगी, आवेदन विंडो फिर से सक्रिय कर दी जाएगी.