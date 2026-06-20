CBSE Class 10th Result 2026 Second Board: सीबीएसई 10वीं रिजल्ट कब होगा जारी? देखें यहां लेटेस्ट अपडेट्स

CBSE Class 10th Result 2026 Second Board: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) जून 2026 के अंत तक क्लास 10 के दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम (Phase 2) का रिजल्ट जारी कर सकता है. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. यह परीक्षा छात्रों के लिए अपने प्रदर्शन को सुधारने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे 2026 से लागू किए गए नए दो-बोर्ड-एग्ज़ाम सिस्टम के तहत आयोजित किया गया था.

CBSE का यह नया सिस्टम छात्रों को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प देता है. पहला एग्ज़ाम अनिवार्य होता है, जबकि दूसरा एग्ज़ाम सुधार (Improvement) या कम्पार्टमेंट देने वाले छात्रों के लिए होता है. इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दबाव को कम करना और छात्रों को बेहतर स्कोर करने का एक अतिरिक्त मौका देना है.

6.69 लाख छात्रों ने दिया दूसरा एग्ज़ाम

CBSE के अनुसार, लगभग 6.69 लाख छात्रों ने Phase 2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें वे छात्र शामिल हैं जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे और वे भी जिन्होंने कम्पार्टमेंट परीक्षा दी थी. यह आंकड़ा दिखाता है कि नया सिस्टम छात्रों के बीच तेजी से स्वीकार किया जा रहा है.

रिजल्ट कब आएगा और कहां देखें?

CBSE Class 10 Phase 2 Result 2026 के जून महीने में जारी होने की संभावना है. छात्र अपने परिणाम निम्न प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे.

cbseresults.nic.in

DigiLocker

UMANG App

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड डिटेल्स की आवश्यकता होगी.

“Best of Two” नियम कैसे काम करता है?

CBSE इस सिस्टम में “Best of Two” नियम अपनाता है. इसका मतलब है कि दोनों परीक्षाओं में से जिस एग्ज़ाम में छात्र को बेहतर अंक मिलेंगे, वही फाइनल रिजल्ट में माना जाएगा. अगर छात्र दूसरे एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो वही सुधारित अंक उसकी मार्कशीट में शामिल किए जाएंगे.

री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का विकल्प

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने स्कोर की जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें शामिल हैं..

मार्क्स वेरिफिकेशन

आंसर शीट की फोटोकॉपी

री-इवैल्यूएशन

CBSE इन प्रक्रियाओं का पूरा शेड्यूल रिजल्ट के बाद जारी करेगा.

पासिंग क्राइटेरिया और जरूरी जानकारी

CBSE नियमों के अनुसार, छात्रों को पास होने के लिए कम से कम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है. यदि छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होता है, तो उच्चतम स्कोर को अंतिम परिणाम के लिए चुना जाएगा. CBSE Class 10 Phase 2 Result 2026 छात्रों के लिए सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने का दूसरा मौका है.