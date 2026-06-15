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CBSE Class 10th Second Exam: सीबीएसई 10वीं में एक साल में दो मौके, लेकिन दूसरी बार भी फेल हुए तो क्या होगा?

CBSE 2026-27 से 10वीं छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली शुरू करेगा. अगर दूसरी परीक्षा में भी फेल हो गए तो क्या होगा? इसके नियम, फायदे और पूरी जानकारी नीचे देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 15, 2026 12:33:44 PM IST

CBSE Class 10th Second Exam: दूसरी बार फेल होने पर क्या होगा?
CBSE Class 10th Second Exam: दूसरी बार फेल होने पर क्या होगा?


CBSE Class 10th Second Exam: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 2026-27 अकादमिक सत्र से 10वीं कक्षा के लिए एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है. नए सिस्टम के तहत छात्रों को एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा. इसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का एक अतिरिक्त अवसर देना है.

नई व्यवस्था के अनुसार, पहली बोर्ड परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी परीक्षा उसी वर्ष बाद में कराई जाएगी. छात्र अपनी इच्छा के अनुसार दोनों में से किसी भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या दोनों में बैठ सकते हैं. जो छात्र पहली परीक्षा में अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे या किसी विषय में असफल रहेंगे, उन्हें सुधार के लिए दूसरी परीक्षा का विकल्प मिलेगा. इस व्यवस्था से छात्रों को “एक ही मौका” के तनाव से राहत मिलने की उम्मीद है.

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अगर दूसरी परीक्षा में भी फेल हो गए तो क्या होगा?

CBSE के प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि कोई छात्र दोनों परीक्षाओं में असफल रहता है, तो उसे उस पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुत्तीर्ण (fail) माना जाएगा. ऐसे छात्रों को अगले बोर्ड सत्र में फिर से परीक्षा देनी होगी. हालांकि, अंतिम परिणाम तैयार करते समय छात्र के दोनों प्रयासों में से बेहतर प्रदर्शन को ही आधार माना जाएगा. इसका मतलब है कि छात्र को सुधार का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन पास होने के लिए किसी एक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना जरूरी होगा.

NEP 2020 के तहत बड़ा सुधार

यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और छात्र-केंद्रित बनाना है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम छात्रों को तनाव, बीमारी या अन्य कारणों से खराब प्रदर्शन से उबरने का अवसर देगा. इसके साथ ही यह मॉडल छात्रों को लगातार सुधार की मानसिकता अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सके.

छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह

CBSE जल्द ही इस नए सिस्टम से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर सकता है, जिसमें परीक्षा पैटर्न, विषय चयन और पासिंग क्राइटेरिया की पूरी जानकारी होगी. छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए केवल CBSE की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर भरोसा करें. सही जानकारी के आधार पर ही परीक्षा की रणनीति बनाना आगे की तैयारी के लिए फायदेमंद होगा. नया सिस्टम छात्रों के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है, बशर्ते इसे सही समझ और योजना के साथ अपनाया जाए.

Tags: CBSEcbse board
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