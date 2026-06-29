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DigiLocker पर जारी होगा CBSE कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट, ऐसे आसानी से करें चेक

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द घोषित होने की संभावना है. रिजल्ट चेक करने का तरीका, आधिकारिक वेबसाइट, DigiLocker, UMANG App और मार्कशीट में मौजूद जरूरी जानकारी नीचे देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 29, 2026 12:02:05 PM IST

CBSE Class 10 Second Board result 2026: DigiLocker पर जारी होगा रिजल्ट
CBSE Class 10 Second Board result 2026: DigiLocker पर जारी होगा रिजल्ट


CBSE Class 10th Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं द्वितीय बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर सकता है. लाखों छात्र अपने स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक रूप से रिजल्ट जारी करने की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है.

इस वर्ष लागू की गई दो-परीक्षा प्रणाली के तहत छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का अतिरिक्त अवसर मिला. इसी कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने दूसरी बोर्ड परीक्षा में भाग लिया और अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

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किन वेबसाइटों पर देख सकेंगे रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा बोर्ड ने वैकल्पिक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए हैं ताकि वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में भी छात्रों को परेशानी न हो.

छात्र निम्न माध्यमों से अपना परिणाम देख सकते हैं:

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट
Results Portal
DigiLocker
UMANG App
SMS सेवा
IVRS (Interactive Voice Response System)

रिजल्ट डाउनलोड करने से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और एडमिट कार्ड पहले से अपने पास रखें, ताकि लॉगिन करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो.

ऐसे डाउनलोड करें CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं. 
इसके बाद “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
 इसके बाद मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

मार्कशीट में किन जानकारियों की करें जांच?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचने चाहिए. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, पिता का नाम, कक्षा, विषयवार अंक, प्रैक्टिकल अंक (यदि लागू हों), कुल प्राप्तांक, अधिकतम अंक, ग्रेड और पास या फेल का स्टेटस शामिल होगा. यदि किसी भी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो छात्र बिना देरी किए अपने स्कूल या CBSE अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि समय रहते आवश्यक सुधार कराया जा सके.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

रिजल्ट आने के बाद जल्दबाजी में किसी अफवाह या गैर-आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा न करें. केवल आधिकारिक पोर्टल या बोर्ड द्वारा अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही अपना परिणाम देखें. साथ ही, प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद उसकी एक से अधिक कॉपी सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रवेश प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन के दौरान आसानी हो सके.

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Tags: CBSEdigilocker
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