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CBSE Class 10 Second Board Result 2026: छात्रों का इंतजार जल्द होगा खत्म, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द जारी हो सकता है। जानें रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया, परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी और आधिकारिक वेबसाइटों की पूरी सूची।

By: Munna Verma | Published: June 10, 2026 6:23:22 PM IST

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट जल्द जारी होगा.
CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट जल्द जारी होगा.


CBSE Class 10 Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की ओर से अभी तक सेकंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जा सकता है.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपने अंक और प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए बोर्ड ने कई आधिकारिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, जहां परिणाम आसानी से देखा जा सकेगा.

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पहली बार आयोजित हुई दो बोर्ड परीक्षाएं

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के तहत इस वर्ष पहली बार CBSE ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था लागू की है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना और परीक्षा के दबाव को कम करना है.

दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू हुई थी और 21 मई 2026 को समाप्त हुई. परीक्षा का पहला पेपर गणित विषय का था, जबकि अंतिम पेपर सामाजिक विज्ञान (Social Science) का आयोजित किया गया. सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संपन्न हुईं.

किन वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा रिजल्ट?

CBSE कक्षा 10 सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई आधिकारिक पोर्टलों पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके अलावा डिजिलॉकर और SMS सेवा के माध्यम से भी रिजल्ट उपलब्ध कराया जाएगा. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण तैयार रखने की सलाह दी जाती है.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई देने वाले “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा.
भविष्य के उपयोग के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

छात्रों के लिए अहम सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपने मार्क्स और व्यक्तिगत जानकारी की जांच सावधानीपूर्वक करनी चाहिए. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो संबंधित स्कूल या CBSE अधिकारियों से तुरंत संपर्क करना चाहिए. इसके साथ ही विद्यार्थियों को आधिकारिक वेबसाइटों और बोर्ड की घोषणाओं पर नियमित नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है, ताकि रिजल्ट जारी होने से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए.

CBSE कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. पहली बार लागू हुई दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली के तहत यह परिणाम न केवल छात्रों के प्रदर्शन को दर्शाएगा, बल्कि नई शिक्षा व्यवस्था की सफलता का भी संकेत देगा.

Tags: CBSEcbse board
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