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CBSE Class 10 Second Board Result 2026: जल्द जारी होगा रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है. परीक्षा में उपस्थित हुए छात्र सीधे इस लिंक cbse.gov.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 24, 2026 9:40:10 AM IST

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.
CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.


CBSE Class 10 Second Board Result 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपने स्कोरकार्ड को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकेंगे.

इस साल सेकंड बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था. परीक्षा में 6.8 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था, जो अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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रिजल्ट कब जारी हो सकता है?

हालांकि CBSE ने अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही रिजल्ट लिंक सक्रिय कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंक ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. बोर्ड की ओर से जैसे ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा, छात्रों को वेबसाइट पर जाकर जरूरी लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

स्कोरकार्ड देखने के लिए क्या चाहिए?

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 देखने के लिए छात्रों के पास निम्न जानकारी होनी चाहिए:

रोल नंबर
स्कूल नंबर
एडमिट कार्ड आईडी

इन विवरणों की मदद से छात्र अपना डिजिटल स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक

CBSE की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

इन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगा रिजल्ट

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे:

DigiLocker
UMANG App
SMS Service
IVRS सुविधा

इन विकल्पों के माध्यम से छात्र इंटरनेट ट्रैफिक अधिक होने की स्थिति में भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

पहले चरण में कैसा रहा था प्रदर्शन?

CBSE द्वारा घोषित पहले चरण के परिणाम में कुल पास प्रतिशत 93.70% दर्ज किया गया था. लड़कियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 94.99% पास प्रतिशत हासिल किया, जबकि लड़कों का प्रदर्शन इससे थोड़ा कम रहा.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें. किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तुरंत अपने स्कूल या CBSE से संपर्क करें. साथ ही, आधिकारिक घोषणा और अपडेट के लिए केवल बोर्ड की अधिकृत वेबसाइटों पर ही भरोसा करें.

लाखों छात्रों के लिए यह परिणाम उनके आगे की शैक्षणिक यात्रा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए रिजल्ट जारी होने तक आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें.

Tags: CBSEcbse board
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