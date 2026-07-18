CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Declare Date: सीबीएसई रिजल्ट क्या cbseresults.nic.in पर आज होगा जारी? ऐसे करें चेक

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Declare Date: सीबीएसई कक्षा 10वीं के सेकंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) जल्द ही CBSE Class 10 Second Board Result 2026 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा. इस परीक्षा में शामिल 6.8 लाख से अधिक छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि परिणाम जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर ही नजर बनाए रखें.

रिजल्ट जारी होने के बाद यहां करें चेक

CBSE रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और सिक्योरिटी पिन की मदद से ऑनलाइन स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट कई आधिकारिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा, जिससे छात्रों को आसानी से अपना परिणाम देखने की सुविधा मिलेगी.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 डाउनलोड करने का तरीका

सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर CBSE Class 10 Second Board Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें.

सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के उपयोग के लिए प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

‘Best of Two’ पॉलिसी से छात्रों को मिलेगा फायदा

CBSE इस बार भी अपनी ‘Best of Two’ Policy लागू करेगा. इसका मतलब है कि यदि किसी छात्र ने दूसरे बोर्ड परीक्षा में पहले प्रयास से बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, तो अंतिम मार्कशीट में वही बेहतर अंक दर्ज किए जाएंगे. इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का उचित अवसर देना है. यह नीति उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी, जिन्होंने अपने पहले प्रयास के बाद बेहतर तैयारी के साथ दोबारा परीक्षा दी थी.

इन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा रिजल्ट

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र निम्नलिखित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे:

cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

DigiLocker

UMANG App

इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका उपयोग कई प्रवेश प्रक्रियाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों में किया जा सकता है.

छात्रों के लिए अहम सलाह

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो सकता है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. छात्र कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या DigiLocker और UMANG ऐप जैसे वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करें. साथ ही, रिजल्ट चेक करने से पहले अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन विवरण तैयार रखें ताकि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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