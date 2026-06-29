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CBSE Class 10 Second Board Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार होगा खत्म, इस तारीख तक जारी हो सकता है रिजल्ट, ऐसे करें चेक

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द जारी हो सकता है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. जानें रिजल्ट डेट, चेक करने के स्टेप्स और मार्कशीट डिटेल्स.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 29, 2026 12:10:17 PM IST

CBSE Class 10 Second Board Result 2026
CBSE Class 10 Second Board Result 2026


CBSE Class 10 Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के क्लास 10वीं सेकंड बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. बोर्ड जल्द ही एग्जाम का रिजल्ट जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट [CBSE Official Website](https://cbse.gov.in?utm_source=chatgpt.com) पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

हालांकि, सीबीएसई ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की निश्चित तारीख की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किए जा सकते हैं. कक्षा 12वीं के रीवैल्यूएशन रिजल्ट जारी होने के बाद अब कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

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 6.68 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा

इस साल सीबीएसई की नई दो-परीक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 6.68 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अतिरिक्त मौका देना है, ताकि वे अगले शैक्षणिक सत्र का इंतजार किए बिना अपने अंकों को बेहतर कर सकें.

 इन वेबसाइट्स पर जारी होगा CBSE 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट्स के माध्यम और इन तरीकों से देख पाएंगे.

 [CBSE Results Portal](https://results.cbse.nic.in?utm_source=chatgpt.com)
 [DigiLocker](https://www.digilocker.gov.in?utm_source=chatgpt.com)
 [UMANG App](https://web.umang.gov.in?utm_source=chatgpt.com)
 SMS सेवा

छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट जारी होने से पहले अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी तैयार रखें, ताकि वेबसाइट पर लॉगिन करते समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

 CBSE Class 10 Second Board Result 2026 डाउनलोड करने का तरीका

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
2. होमपेज पर ‘CBSE Class 10 Second Board Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
3. अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें.
4. सबमिट बटन पर क्लिक करें.
5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

 मार्कशीट में दर्ज होंगी ये जानकारियां

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना चाहिए. इसमें ये सभी डिटेल शामिल होंगे:

 छात्र का नाम
 रोल नंबर
 जन्म तिथि
 पिता का नाम
 कक्षा की जानकारी
 विषयवार थ्योरी अंक
 प्रैक्टिकल अंक (जहां लागू हो)
 प्राप्त कुल अंक
 अधिकतम अंक
 ओवरऑल ग्रेड
 पास या फेल की स्थिति

यदि मार्कशीट में किसी भी तरह की गलती दिखाई देती है, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल या सीबीएसई अधिकारियों से संपर्क कर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Tags: CBSE Class 10 Second Board ResultCBSE Class 10 Second Board Result 2026CBSE Class 10 Second Board Result 2026 date
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