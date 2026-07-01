CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट किसी भी समय हो सकता है जारी, ऐसे करें चेक

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Date: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) जल्द ही सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट घोषित कर सकता है. बोर्ड की ओर से पहले दी गई जानकारी के अनुसार, दूसरे बोर्ड परीक्षा के नतीजे जून के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाने थे. हालांकि, अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में लाखों छात्र बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्रों ने दूसरे बोर्ड परीक्षा विकल्प का लाभ उठाया है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना स्कोर आसानी से देख सकेंगे.

6 लाख से अधिक छात्रों को रिजल्ट का इंतजार

CBSE द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल 6 लाख से अधिक छात्रों ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प चुना. वहीं 85,285 छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था. इसके अलावा लगभग 57,914 छात्रों ने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लिया. दूसरी बोर्ड परीक्षा उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो अपने अंक बेहतर करना चाहते थे या किसी विषय में सफलता हासिल नहीं कर पाए थे.

कहां देखें CBSE 10वीं का दूसरा बोर्ड रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों पर ऑनलाइन देख सकेंगे. वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र DigiLocker और UMANG ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं, जहां डिजिटल मार्कशीट भी उपलब्ध कराई जाएगी. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित जानकारी तैयार रखनी होगी.

रोल नंबर

स्कूल नंबर

एडमिट कार्ड आईडी

इन विवरणों को दर्ज करने के बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

ऐसे करें CBSE Class 10 Second Board Result 2026 चेक

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

पहले चरण का प्रदर्शन रहा शानदार

इस वर्ष आयोजित पहले चरण (Phase 1) की 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम अप्रैल में जारी किया गया था. उस परीक्षा में कुल पास प्रतिशत 93.70% दर्ज किया गया था, जो छात्रों के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है. अब सभी की नजर दूसरे चरण के परिणाम पर टिकी हुई है.

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत अपने स्कूल या CBSE से संपर्क करें. साथ ही, डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करके सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए परिणाम जल्द घोषित होने की संभावना है. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker या UMANG जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.

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