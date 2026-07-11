CBSE Class 10 Second Board Result 2026: किसी भी समय हो सकता है रिजल्ट जारी, जानें कैसे और कहां करें चेक

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Declared Any Time: सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ सकती हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है. इस परीक्षा में वे छात्र शामिल हुए थे, जिन्होंने 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित सेकंड बोर्ड एग्जाम दिया था.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंक ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके अलावा DigiLocker, UMANG ऐप, SMS और IVRS जैसी सुविधाओं के माध्यम से भी परिणाम आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा. बोर्ड ने इस वर्ष पहली बार दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की है, जिससे छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर मिला है.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 कहां देखें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण तैयार रखना होगा.

ऑनलाइन प्रोविजनल मार्कशीट इन माध्यमों से उपलब्ध होगी

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट

CBSE रिजल्ट पोर्टल

DigiLocker

UMANG ऐप

SMS सेवा

IVRS सुविधा

इन सभी प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

CBSE की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन जानकारी दर्ज करें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

कितने अंक लाने पर होंगे पास?

CBSE के नियमों के अनुसार सेकंड बोर्ड परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है. यह परीक्षा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी, जो पहली बोर्ड परीक्षा में आवश्यक अंक हासिल नहीं कर पाए थे और अपने परिणाम में सुधार करना चाहते थे.

ग्रेस मार्क्स का भी मिल सकता है लाभ

यदि कोई छात्र पासिंग मार्क्स से थोड़े कम अंक प्राप्त करता है, तो विशेष परिस्थितियों में CBSE की नीति के अनुसार ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं. हालांकि, इसका अंतिम निर्णय बोर्ड के निर्धारित नियमों और मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा.

दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली से छात्रों को मिला नया अवसर

CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026 से दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की है. इसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है. इस नई व्यवस्था से विद्यार्थियों को अपने अंकों में सुधार करने का एक और मौका मिलता है, जिससे उनके भविष्य की पढ़ाई और करियर को बेहतर दिशा मिल सकती है.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द जारी होने की संभावना है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखें तथा केवल आधिकारिक माध्यमों से ही रिजल्ट देखें. रिजल्ट घोषित होने के बाद मार्कशीट डाउनलोड कर उसकी एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी जरूरी है.

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