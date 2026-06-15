CBSE Class 10 Second Board Result 2026: कब आएगा क्लास 10 का सेकेंड बोर्ड रिजल्ट? cbse.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

Kab Aayega CBSE Class 10 Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) क्लास 10 के सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 को जल्द जारी कर सकता है. जो छात्र 15 मई से 21 मई 2026 के बीच हुई सुधार (इम्प्रूवमेंट) एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने के बाद देख सकेंगे.

CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 के पहले चरण का रिजल्ट पहले ही घोषित किया जा चुका है. इस बार कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा, जो पिछले साल के 93.66% से थोड़ा बेहतर है. इसमें लड़कियों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है. लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99% रहा, जबकि लड़कों का 92.69% रहा.

एग्जाम में शामिल छात्रों की संख्या

CBSE के अनुसार, पहले चरण के एग्जाम के लिए लगभग 24,83,479 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 24,71,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. वहीं, सेकेंड बोर्ड एग्जाम में करीब 6.8 लाख छात्रों ने अपने अंकों को सुधारने के लिए परीक्षा दी और अब सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार है.

CBSE क्लास 10 सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे देखें: CBSE Class 10 Second Board Result 2026: Steps to Download

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.

Class 10 Second Board Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि भरें.

जानकारी सबमिट करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा.

रिजल्ट डाउनलोड करके सेव कर लें.

आगे की जरूरत के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी

CBSE क्लास 10 सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 की मार्कशीट में ये जानकारियां होंगी-

छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, माता और पिता का नाम, स्कूल का नाम, विषयों के नाम और कोड, थ्योरी अंक, प्रैक्टिकल / इंटरनल अंक, कुल प्राप्त अंक, ग्रेड, पास/फेल स्थिति, कुल परिणाम की स्थिति.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट में सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. अगर किसी भी तरह की गलती दिखाई दे तो तुरंत अपने स्कूल या CBSE अधिकारियों से संपर्क करें.