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CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द होगा जारी, 6.8 लाख छात्रों को इंतजार, ऐसे कर पाएंगे चेक

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र सीधे इस लिंक results.digilocker.gov.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 26, 2026 2:32:17 PM IST

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द जारी किया जाएगा.
CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द जारी किया जाएगा.


CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Release Date: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) जल्द ही कक्षा 10 सेकंड बोर्ड रिजल्ट 2026 घोषित करने की तैयारी में है. यह रिजल्ट उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षाओं में भाग लिया था. इस परीक्षा में देशभर से लगभग 6.8 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए और अब सभी अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

हालांकि CBSE ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि स्कोरकार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

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इस बार कैसा रहा पहला रिजल्ट प्रदर्शन?

पहले चरण (Main Exam) के नतीजों में CBSE ने शानदार प्रदर्शन दर्ज किया था. कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया. लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99% रहा, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है.

CBSE Result 2026 के लिए जरूरी लॉगिन डिटेल्स

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने पास रखनी होगी. इनमें शामिल हैं:

रोल नंबर
स्कूल नंबर
एडमिट कार्ड ID
जन्म तिथि (यदि आवश्यक हो)

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होते ही किसी भी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए ये सभी डिटेल्स पहले से तैयार रखें.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

CBSE रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स

cbse.nic.in
cbseresults.nic.in
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in

छात्रों के लिए अहम सलाह

रिजल्ट के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण कभी-कभी देरी हो सकती है. ऐसे में छात्रों को धैर्य रखने और बार-बार प्रयास करने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा, डिजिटल कॉपी को सुरक्षित रखना भी जरूरी है क्योंकि यह आगे एडमिशन और अन्य प्रक्रियाओं में काम आएगी. CBSE Class 10 Second Board Result 2026 सिर्फ एक परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है.

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Tags: CBSECBSE 10th Resultcbse board
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