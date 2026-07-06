CBSE Class 10 Second Board Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार खत्म! इस दिन आ रहा है CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट , जानें चेक करने का तरीका

CBSE Class 10 Second Board Exam Result 2026 Kab Ayega: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं के सेकेंड बोर्ड एग्जाम 2026 के रिजल्ट आने वाले सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है. जिन छात्रों ने ये एग्जाम दिए थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइटों के माध्यम से देख सकेंगे.

कहां देखें रिजल्ट?

छात्र अपने रिजल्ट निम्नलिखित आधिकारिक पोर्टल्स पर चेक कर सकते हैं:

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

इसके अलावा, वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र DigiLocker, UMANG ऐप, SMS सेवा और IVRS (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम) के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं.

रिजल्ट देखने से पहले जरूरी तैयारी

CBSE के अनुसार, इस एग्जाम में लगभग छह लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है. रिजल्ट देखने में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए छात्रों को पहले से ही अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण तैयार रखना चाहिए.

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

डाउनलोड की गई मार्कशीट में छात्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी, जैसे:

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्म तिथि

विषयवार थ्योरी अंक

प्रैक्टिकल अंक (यदि लागू हो)

कुल प्राप्त अंक

ग्रेड

पास या फेल की स्थिति

छात्रों को सलाह दी जाती है कि मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. यदि किसी भी प्रकार की गलती या विसंगति पाई जाती है, तो तुरंत अपने स्कूल या CBSE अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें?

1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर ‘CBSE Class 10 Second Board Exam Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

3. मांगी गई जानकारी जैसे रोल नंबर और एडमिट कार्ड डिटेल्स भरें.

4. सबमिट बटन पर क्लिक करें.

5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

जरूरी जानकारी

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को लॉगिन करते समय रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करने होंगे. डिजिटल मार्कशीट को डाउनलोड करके सुरक्षित रखना भविष्य में उपयोगी रहेगा.