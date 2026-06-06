CBSE 10th Second Board Result 2026 Date: सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट cbse.gov.in पर होगा जारी, ऐसे करें चेक

CBSE Class 10 Second Board Exam Result 2026 Date: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा कर सकता है. इस वर्ष बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था लागू की है. पहली परीक्षा मुख्य बोर्ड परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी, जबकि दूसरी परीक्षा छात्रों को अपने अंक सुधारने का अवसर देने के लिए आयोजित की गई. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

हालांकि CBSE ने अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन बोर्ड के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार रिजल्ट जून 2026 में जारी किया जाएगा.

छात्रों को मिला प्रदर्शन सुधारने का अवसर

नई परीक्षा प्रणाली के तहत छात्रों को तीन विषयों तक में अपने अंक सुधारने का मौका दिया गया. यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित हुई, जो अपने पहले प्रयास में अपेक्षित अंक हासिल नहीं कर पाए थे. CBSE ने 15 मई से 21 मई 2026 के बीच दूसरे बोर्ड एग्जाम का आयोजन किया था. इसके अलावा, वर्ष 2025 की परीक्षा में कम्पार्टमेंट श्रेणी में आने वाले छात्रों को भी इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जिससे उन्हें एक और मौका मिल सके.

कहां और कैसे देखें रिज़ल्ट?

रिज़ल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके अलावा UMANG ऐप और DigiLocker प्लेटफॉर्म पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण पहले से तैयार रखें ताकि परिणाम घोषित होते ही आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सके.

DigiLocker से मिलेगा एडमिशन में फायदा

CBSE ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा के परिणाम पहले ही DigiLocker पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं. छात्र इन डिजिटल मार्कशीट्स का उपयोग कक्षा 11 में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कर सकते हैं. दूसरे बोर्ड एग्जाम के परिणाम घोषित होने के बाद पासिंग सर्टिफिकेट और मेरिट सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे. इससे उन छात्रों को लाभ मिलेगा जिन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और बेहतर शैक्षणिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं.

मुख्य परीक्षा में रहा शानदार प्रदर्शन

बोर्ड ने 16 अप्रैल 2026 को कक्षा 10 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था. इस बार कुल पास प्रतिशत 93.70 प्रतिशत दर्ज किया गया. लड़कियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 94.99 प्रतिशत पास प्रतिशत हासिल किया, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 92.60 प्रतिशत रहा. यह परिणाम दर्शाता है कि छात्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और नई परीक्षा प्रणाली उन्हें अपनी शैक्षणिक क्षमता को और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान कर रही है.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट

जो छात्र दूसरे बोर्ड एग्जाम के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें CBSE की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए. रिजल्ट जारी होने के बाद यह कई छात्रों के लिए बेहतर स्ट्रीम चयन और भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.