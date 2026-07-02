CBSE Class 10 Second Board Exam Result 2026: इंतजार खत्म! जारी होने वाले हैं 10वीं सेकेंड बोर्ड के नतीजे, ऐसे चेक करें मार्कशीट

CBSE Class 10 Second Board Exam Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की ‘सेकंड बोर्ड’ परीक्षा के परिणाम घोषित करने जा रहा है. यह परीक्षा उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपने मार्क्स सुधारना चाहते थे या किसी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे. बता दें कि इस साल सीबीएसई सेकंड बोर्ड की परीक्षाएं 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थीं, जिनके नतीजे जून के मध्य में आने की उम्मीद थी. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी मार्कशीट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

आज आ सकते हैं नतीजे

कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज ही कक्षा 10वीं के सेकंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी कर सकता है. 15 से 21 मई तक चली इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जो आज खत्म हो सकता है.

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

नतीजे जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक्स पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. भारी ट्रैफिक से बचने के लिए इन लिंक्स को पहले से बुकमार्क करके रखना बेहतर होगा.

CBSE Class 10 Second Board Exam Result 2026 Link (रिजल्ट घोषित होते ही एक्टिव होगा)

ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (Step-by-Step Process)

वेबसाइट पर रिजल्ट लाइव होने के बाद आप बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। इसके लिए अपना एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखें:

सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “CBSE Class 10 Second Board Exam Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहाँ अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ (DOB) और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.

सभी डिटेल्स भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. भविष्य के लिए अपनी प्रोविजनल मार्कशीट को डाउनलोड कर लें और एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें अपनी डिजिटल मार्कशीट

वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर के जरिए भी छात्र अपनी मार्कशीट सुरक्षित और आसानी से हासिल कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

अपने फोन में डिजिलॉकर ऐप खोलें या इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP (या अन्य क्रेडेंशियल्स) के जरिए लॉग-इन करें.

लॉग-इन करने के बाद “Issued Documents” सेक्शन में जाएं.

यहाँ “CBSE Class 10 Second Board Exam Marksheet 2026” को सेलेक्ट करें.

मांगी गई जरूरी जानकारी (जैसे रोल नंबर या साल) दर्ज करें.

आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

(नोट: कई बार ऐप में लॉग-इन करते ही मार्कशीट अपने आप डैशबोर्ड पर दिखने लगती है.)

वेबसाइट क्रैश होने पर अपनाएं ये तरीके

रिजल्ट जारी होने के शुरुआती घंटों में हैवी ट्रैफिक के कारण अक्सर आधिकारिक वेबसाइट स्लो हो जाती है या क्रैश हो जाती है। ऐसी स्थिति में छात्र इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

DigiLocker App

UMANG App

SMS सर्विस

IVRS (कॉल सुविधा)

डिजिटल मार्कशीट पर दर्ज होंगी ये जरूरी डिटेल्स

जब आप ऑनलाइन प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें, तो उसमें दी गई निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें:

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्म तिथि (Date of Birth)

स्कूल का नाम

विषय-वार मिले अंक (Subject-wise marks)

ग्रेड और CGPA

रिजल्ट स्टेटस (पास या कंपार्टमेंट)

क्या हैं पासिंग मार्क्स के नियम?

सीबीएसई के नियमों के मुताबिक, परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को पासिंग क्राइटेरिया को पूरा करना जरूरी है: