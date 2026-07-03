CBSE Class 10 Result 2026 Phase 2 Highlights: इस हफ्ते आ सकता है दसवीं 2nd बोर्ड का रिजल्ट? छात्रों की बढ़ी धड़कनें; यहां जानें ताजा अपडेट

CBSE Class 10 Result 2026 Phase 2 Highlights: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) का क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026 जल्द आ सकता है. जो भी छात्र फेज 2 एग्जाम में शामिल हुए थे, जो 15 मई से 21 मई, 2026 तक हुई परीक्षा में शामिल हुए थे. वह अपना रिजल्ट जल्द अधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे. बता दें कि, इस परीक्षा में 6.68 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे. जिसमें इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स भी शामिल हुए थे. बता दें कि, इस बार 80 हजार से ज्यादा छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे.

कहां चेक करें रिजल्ट?

cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

DigiLocker

UMANG ऐप

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कैसे डाउनलोड करें?

ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘CBSE क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

रोल नंबर और एडमिट कार्ड डिटेल्स सहित ज़रूरी क्रेडेंशियल्स डालें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

CBSE क्लास 10 सेकंड बोर्ड रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

आगे के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड ID और दूसरे जरूरी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा.

डिजिटल मार्कशीट को भविष्य के लिए डाउनलोड और सेव किया जा सकता है.

मेरिट लिस्ट नहीं आएगी

CBSE के क्लास 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेरिट लिस्ट या टॉपर लिस्ट जारी करने की उम्मीद कम है. बोर्ड ने स्टूडेंट्स के बीच अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए टॉपर्स की घोषणा न करने की अपनी पॉलिसी जारी रखी है.

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