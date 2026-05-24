CBSE Board Notice: सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन, री-चेकिंग क्या हो गया है बंद? जानिए इस नोटिस की सच्चाई

CBSE Board Notice: देशभर में लाखों विद्यार्थी इस समय अपने बोर्ड परीक्षा परिणामों के बाद पुनर्मूल्यांकन और री-चेकिंग की प्रक्रिया को लेकर निर्णय ले रहे हैं. इसी दौरान, सोशल मीडिया पर फैले एक झूठे सर्कुलर ने छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है. इस नकली दस्तावेज़ में यह दावा किया गया था कि CBSE ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया बंद कर दी है.

हालांकि, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने तुरंत इस सूचना को गलत और भ्रामक बताते हुए छात्रों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है.

सोशल मीडिया पर फैलाया गया नकली सर्कुलर

फर्जी सर्कुलर को इस प्रकार तैयार किया गया था कि वह बिल्कुल असली CBSE नोटिस जैसा प्रतीत हो. इसमें बोर्ड का लोगो, लेटरहेड और परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर जैसी चीजें शामिल थीं. इस झूठे नोटिस में कहा गया कि CBSE ने छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है. इससे छात्रों में चिंता बढ़ गई, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों में जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे और पुनर्मूल्यांकन कराने का विचार कर रहे थे.

CBSE ने अफवाहों को बताया पूरी तरह गलत

CBSE ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. बोर्ड ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी है. बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक वेबसाइट और CBSE के सत्यापित चैनलों से ही करें.

CBSE ने अपने संदेश में कहा कि झूठी खबरों और अफवाहों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.

छात्रों के लिए राहत: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

इस पूरे विवाद के बीच CBSE ने छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका की कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले यह तिथि 23 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन भारी ट्रैफिक और वेबसाइट पर अनधिकृत हस्तक्षेप के प्रयासों को देखते हुए अब इसे 24 मई तक बढ़ा दिया गया है. परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज द्वारा जारी नोटिस के अनुसार छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

छात्रों को क्या करना चाहिए?

यदि कोई छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की कॉपी प्राप्त करना चाहता है या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे केवल CBSE की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करना चाहिए. सोशल मीडिया पर फैल रहे किसी भी अनधिकृत नोटिस या संदेश पर विश्वास करना हानिकारक हो सकता है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे हर अपडेट को आधिकारिक स्रोतों से ही सत्यापित करें.