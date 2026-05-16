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CBSE New Rules: सीबीएसई ने माध्यमिक शिक्षा में किया बड़ा बदलाव, अब से कक्षा 10वीं में नहीं पढ़ाई जाएगी ये भाषा

CBSE 2026 New Rules: CBSE ने 2026 से कक्षा 9वीं और 10वीं में तीन भाषाएं अनिवार्य करने का फैसला लिया है. राहत की बात यह है कि तीसरी भाषा के लिए कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी.

By: Munna Verma | Last Updated: May 16, 2026 3:42:18 PM IST

CBSE Board Major Changes: सीबीएसई बोर्ड ने किया अहम बदलाव
CBSE Board Major Changes: सीबीएसई बोर्ड ने किया अहम बदलाव


CBSE 2026 New Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने माध्यमिक शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा. हालांकि, छात्रों और अभिभावकों की चिंता को कम करते हुए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा यानी R3 के लिए कक्षा 10वीं में कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.

यह फैसला नई शिक्षा नीति National Education Policy 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ़्रेमवर्क 2023 के अनुरूप लिया गया है. CBSE का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को भाषाई विविधता से जोड़ना और सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना है.

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तीसरी भाषा के लिए नहीं होगी बोर्ड परीक्षा

CBSE द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, तीसरी भाषा (R3) का मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर किया जाएगा. इसका मतलब है कि छात्रों को इस विषय के लिए अलग से बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी. बोर्ड ने कहा है कि R3 का आकलन आंतरिक परीक्षाओं, प्रोजेक्ट्स और कक्षा प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. छात्रों का प्रदर्शन CBSE प्रमाणपत्र में दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसके कारण किसी भी छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा. यह कदम छात्रों पर परीक्षा का अतिरिक्त दबाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

स्कूलों के सामने पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की चुनौती

हालांकि नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन कई शैक्षणिक और प्रशासनिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं. फिलहाल माध्यमिक स्तर पर तीसरी भाषा के लिए विशेष पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं. CBSE ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे फिलहाल कक्षा 6 स्तर की पुस्तकों का उपयोग करें और साथ में स्थानीय साहित्य, कविताएं, लघु कथाएं तथा अन्य रचनात्मक सामग्री को भी शामिल करें.

इसके अलावा, कई स्कूलों में भाषा शिक्षकों की कमी भी सामने आ सकती है. इस समस्या से निपटने के लिए बोर्ड ने सुझाव दिया है कि अन्य विषयों के ऐसे शिक्षक, जिन्हें संबंधित भाषा का व्यावहारिक ज्ञान हो, उन्हें भी पढ़ाने में लगाया जा सकता है. इसके साथ ही वर्चुअल क्लास, हाइब्रिड लर्निंग और सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं लेने की अनुमति भी दी गई है.

भारतीय भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा

नई नीति के तहत पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य होगा. बोर्ड ने असमिया, बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी कई भारतीय भाषाओं को विकल्प के रूप में शामिल किया है. इस कदम को भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है. स्कूलों को 30 जून 2026 तक OASIS पोर्टल पर अपने भाषा विकल्प अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं.

विशेष छात्रों को मिलेगी छूट

CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विदेशी छात्रों और विदेशों में संचालित CBSE स्कूलों को कुछ मामलों में छूट दी जाएगी. इन श्रेणियों के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के नियमों में आवश्यक लचीलापन रखा जाएगा. नई व्यवस्था शिक्षा प्रणाली में भाषाई संतुलन और समावेशिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें:-दिल्ली विश्वविद्यालय में पोस्टग्रेजुएट एडमिशन शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया और नई सुविधाएं

Tags: CBSEcbse board
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