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CBSE Board Exam Date Sheet 2027: सीबीएसई 10वीं-12वीं की डेटशीट कब होगी जारी? जानें पिछले वर्षों का ट्रेंड

CBSE Board Exam 2027: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर सकती है. टाइमटेबल जारी होने के बाद छात्र सीधे इस लिंक cbse.gov.in के जरिए डेटशीट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 14, 2026 12:54:48 PM IST

CBSE Board Exam Date Sheet 2027 जल्द जारी की जा सकती है.
CBSE Board Exam Date Sheet 2027 जल्द जारी की जा सकती है.


CBSE Board Exam 2027 की तैयारी कर रहे छात्रों को फिलहाल डेटशीट के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अभी तक कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आधिकारिक टाइमटेबल जारी नहीं किया है. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि CBSE Date Sheet 2027 किस तारीख को जारी की जाएगी.

डेटशीट सामने आने के बाद छात्र इसे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे. टाइमटेबल में परीक्षा की तारीख, विषय, परीक्षा का समय और जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. प्रैक्टिकल परीक्षाओं से संबंधित जानकारी भी बोर्ड की ओर से अलग से साझा की जा सकती है.

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CBSE Date Sheet 2027 कब आ सकती है?

CBSE आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं से कुछ महीने पहले डेटशीट जारी करता है. हालांकि, पिछले वर्षों में टाइमटेबल जारी होने की तारीख एक जैसी नहीं रही है. ऐसे में अभी किसी निश्चित तारीख का दावा करना सही नहीं होगा. वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट 30 अक्टूबर 2025 को जारी हुई थी. इससे पहले 2025 की डेटशीट 20 नवंबर 2024 और 2024 की डेटशीट 12 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी. 2023 का टाइमटेबल 29 दिसंबर 2022 को आया था.

इस ट्रेंड को देखते हुए 2027 की डेटशीट 2026 के आखिरी महीनों में जारी होने की संभावना मानी जा सकती है, लेकिन यह केवल पिछले शेड्यूल के आधार पर अनुमान है. आधिकारिक घोषणा ही अंतिम मानी जाएगी.

पिछले साल कब जारी हुई थी डेटशीट?

छात्रों को अंदाजा लगाने में मदद के लिए पिछले वर्षों का पैटर्न महत्वपूर्ण है. वर्ष 2026 में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक चली थीं. वहीं, 2025 में कक्षा 10 की परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च और कक्षा 12 की परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुई थी. 2024 में 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं.

छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?

डेटशीट का इंतजार करते हुए छात्रों को पढ़ाई रोकने के बजाय अपने विषयों की तैयारी को गति देनी चाहिए. खासकर जिन विषयों में ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, उनके लिए अभी से रिवीजन प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा. छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया या अनऑफिशियल वेबसाइटों पर वायरल होने वाली किसी भी डेटशीट को तुरंत सही न मानें. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को ही अंतिम और भरोसेमंद स्रोत माना जाना चाहिए.

डेटशीट जारी होने के बाद जरूर करें ये काम

टाइमटेबल जारी होने के बाद छात्र प्रत्येक विषय की तारीख और परीक्षा का समय ध्यान से नोट करें. दो परीक्षाओं के बीच मिलने वाले समय को देखकर रिवीजन शेड्यूल बनाना भी उपयोगी रहेगा. इसके अलावा, परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और बोर्ड के निर्देशों से जुड़ी अपडेट पर भी नजर रखें. सही जानकारी के लिए CBSE की आधिकारिक घोषणाओं को नियमित रूप से चेक करते रहें.

Tags: CBSEcbse boardCBSE Date Sheet 2027
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