CBSE Board Exam 2027 : सर्दियों वाले इलाकों के स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, देखें अहम तारीखें

CBSE Board Exam 2027 : वर्ष 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए विंटर-बाउंड स्कूलों में क्लास 10 और 12 के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट कराने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने गाइडलाइन जारी कर दी है. CBSE के लेटेस्ट सर्कुलर के मुताबिक, इन स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम 9 नवंबर से 6 दिसंबर, 2026 तक होंगे. वहीं, बोर्ड ने CBSE से जुड़े सभी विंटर-बाउंड स्कूलों से कहा है कि उन्हें एग्जाम पूरे करके तय शेड्यूल के अंदर मार्क्स अपलोड करनी होगी. स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि एग्जाम और मार्क्स अपलोड करने के प्रोसेस के दौरान गलतियों से बचने के लिए गाइडलाइन का ध्यान से पालन करें. स्कूलों को जारी नोटिस में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की नियुक्ति, स्टूडेंट बैच तैयार करने, फोटो अपलोड करने और आंसर बुक के मेंटेनेंस के बारे में भी निर्देश शामिल हैं.

CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम 2026-27: तय तारीख में करा लें एग्जाम

सर्दियों में शुरू होने वाले स्कूलों में क्लास 10 और 12 के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट 9 नवंबर से 6 दिसंबर, 2026 के बीच होंगे. भारत और विदेश में CBSE से जुड़े दूसरे स्कूलों के लिए, 2026-27 सेशन के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी, 2027 से शुरू होने वाले हैं. बोर्ड ने साफ़ किया है कि सर्दियों में शुरू होने वाले स्कूल अपने प्रैक्टिकल एग्जाम उनके लिए बताए गए अलग शेड्यूल के अंदर पूरे कर लें. तय डेडलाइन के बाद मार्क्स अपलोड करने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा. CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम 2026-27: स्कूलों के लिए निर्देश CBSE ने स्कूलों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं ताकि यह पक्का हो सके कि प्रैक्टिकल एग्जाम और असेसमेंट ठीक से हों.

स्कूलों को दिए गए निर्देश

CBSE की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी स्कूलों को प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स की फ़ाइनल लिस्ट तैयार करनी होगी.

जिन स्टूडेंट्स के नाम ऑनलाइन लिस्ट ऑफ़ कैंडिडेट्स (LOC) के ज़रिए जमा नहीं किए गए हैं, उन्हें भी प्रैक्टिकल एग्जाम या इंटरनल असेसमेंट में बैठने की अनुमति दी जाएगी.

स्कूलों को जहां भी ज़रूरत हो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स और ऑब्ज़र्वर की नियुक्ति के लिए अपने-अपने रीजनल ऑफ़िस से संपर्क करना होगा.

प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट तय शेड्यूल के अंदर पूरे होने चाहिए.

एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद स्कूलों को मार्क्स अपलोड करने होंगे.

स्टूडेंट्स को दिए गए मार्क्स ध्यान से डालने होंगे.

मार्क्स अपलोड करने का प्रोसेस फाइनल होने और पूरा होने के बाद कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा.

स्कूलों को यह पक्का करना होगा कि सभी आंसर बुक ठीक से मेंटेन की गई हों और संबंधित रीजनल ऑफिस को भेज दी गई हों.

क्लास 10 प्रैक्टिकल एग्जाम की गाइडलाइंस

सर्दियों में खुलने वाले स्कूलों के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट स्कूल खुद करेंगे.

CBSE क्लास 10 के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं करेगा.

स्कूलों को आंसर बुक और एग्जाम की दूसरी ज़रूरतों का भी अपना इंतज़ाम करना होगा.

बोर्ड ने स्कूलों को इस मकसद के लिए दिए गए लिंक के ज़रिए मार्क्स अपलोड करने का निर्देश दिया है.

अवार्ड लिस्ट की हार्ड कॉपी संबंधित रीजनल ऑफिस को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है.

क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्जाम की गाइडलाइंस